В Свердловской области в лесу нашли тело студента, пропавшего шесть лет назад

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Грибная пора. Чердыньский район, лес, осенний лес, природа, грибы в лесу, осень в лесу
Студент из Нижней Туры в 2017 году сказал, что поехал на учебу, но пропал Фото:

В Нижней Туре (Свердловская область) в лесу нашли тело студента, который летом 2017 года вышел из дома и поехал на учебу в город Лесной — так он сказал матери. Но по пути молодой человек пропал. Его тело нашел грибник 21 сентября этого года.

«Останки человека найдены 21 сентября грибником, в лесу, на южном берегу нижнетуринского водохранилища. Личность умершего устанавливается. По предварительной информации, эта история не связана с проявлениями криминала. Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным telegram-канала Ural Mash, речь идет про Владислава Ушакова, который пропал в июне 2017 года. Молодого человека искали полиция и волонтеры.

«По факту смерти проводится проверка следственным отделом. Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу очевидцев, при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет; сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется», — отметили в СУ СКР по Свердловской области.

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В Нижней Туре (Свердловская область) в лесу нашли тело студента, который летом 2017 года вышел из дома и поехал на учебу в город Лесной — так он сказал матери. Но по пути молодой человек пропал. Его тело нашел грибник 21 сентября этого года. «Останки человека найдены 21 сентября грибником, в лесу, на южном берегу нижнетуринского водохранилища. Личность умершего устанавливается. По предварительной информации, эта история не связана с проявлениями криминала. Более подробные и точные обстоятельства выясняются», — рассказал URA.RU пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По данным telegram-канала Ural Mash, речь идет про Владислава Ушакова, который пропал в июне 2017 года. Молодого человека искали полиция и волонтеры. «По факту смерти проводится проверка следственным отделом. Проведен осмотр места происшествия, принимаются меры к опросу очевидцев, при внешнем осмотре явных признаков криминальной смерти нет; сведений о том, что смерть наступила в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется», — отметили в СУ СКР по Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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