Директора пермской турфирмы задержали в Марокко за поездку на нелегальном такси

Отличить такси в Марокко можно по цвету Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Руководителя пермского туристического агентства Евгения Купина задержали сотрудники полиции Марокко. Пермяк вызвал такси в аэропорту, которое перевозило пассажиров нелегально. На выезде из аэропорта машину остановили сотрудники правоохранительных органов, у пассажиров забрали паспорта и отвезли в полицейскую будку, рассказал Евгений Купин корреспонденту агентства.

«Все началось с того, что я попросил продавщицу сим-карт в аэропорту подсказать приложение для вызова такси. Она что-то установила на телефон. Мы вызвали машину. На выезде из аэропорта нас остановила полиция и задержала вместе с водителем. Оказывается, мы вызвали незарегистрированное такси, которое в Марокко вне закона», — рассказал Купин.

Пермяка продержали в отделении полиции около 15 минут. Затем сотрудники правоохранительных органов объяснили, что в Марокко можно пользоваться только такси от официальных перевозчиков, и отпустили. Легальное такси легко определить по бежевому цвету кузова. В аэропорту для заказа есть специальные стойки, а в городе их нужно ловить. Кроме цвета официальное такси отличается повышенным тарифом на проезд. Стоимость проезда в нелегальном такси 45 дирхам (450 рублей), а в официальном бежевом — 85 дирхам (850 рублей). Также из аэропорта можно добраться на городском автобусе за 6 дирхам (60 рублей) или на туристическом, который предоставляют туроператоры.