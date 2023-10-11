Челябинские ученые разработали очищающую от пыли краску Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Воздух от свинца, мышьяка и других вредных примесей ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ, Челябинск) предложили очищать краской. Как рассказала доцент кафедры вуза Татьяна Крупнова, механизм действия основан на принципах дыхания растений.

«Растения очищают воздух, поглощая ультрамелкую пыль через устьица, расположенные на поверхности листьев. Мы задумались над разработкой покрытий, поры которых смогли бы поглощать микро- и наночастицы. Основой для таких покрытий послужили мезопористые сферические частицы оксида титана», — рассказала Крупнова.

Ученые добавляли созданное вещество к силикату калия или калийному жидкому стеклу. В итоге получались пористые покрытия, которые удерживали частицы мелкой промышленной пыли. Статью с описанием разработки и механизма ее действия химики кафедры экологии и химической технологии ЮУрГУ опубликовали в «Журнале некристаллических твердых тел» издательства «Эльзевир» и японском Международном журнале Геомейт (International Journal of Geomate).

Созданная краска не содержит органических компонентов. Покрытие можно наносить на фасады домов, промышленные помещения, бордюры или на дорогу в виде разметки. Для очистки забитых «устьиц» достаточно промыть поверхности напором воды.

В настоящий момент исследователи подбирают состав, позволяющий не только поглощать пыль, но и удалять из воздуха органические загрязнения. Суспензии некоторых гранул фотокаталитического оксида титана могут убивать бактерии кишечной палочки и стафилококка.

Частицы очищающего оксида титана под микроскопом Фото: пресс-служба ЮУрГУ

Слева на снимке показаны свободные поры покрытия, справа продемонстрированы эти же поры, забитые пылью Фото: пресс-служба ЮУрГУ