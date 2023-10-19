Ростех представил новейшую самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» с челябинским двигателем. Фото

Самоходная гаубица «Коалиция-СВ» с челябинским двигателем прошла госиспытания

20 октября 2023 в 10:54 Размер текста - 17 +

Новейшая установка прошла госиспытания Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Госкорпорация «Ростех» 20 октября представила новейшую самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как заявили в пресс-службе Ростеха, установка прошла госиспытания. «Госкорпорация Ростех завершила госиспытания самоходного арторудия (САО) „Коалиция-СВ“. Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, по времени решения боевых задач», — сообщил Ростех. «Коалиция-СВ» оснащена современной пушкой калибра 152 мм. Скорость стрельбы составляет 10 выстрелов в минуту. Челябинский V-образный двигатель имеет мощность 1000 лошадиных сил. Гаубица обладает современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Установка базируется на платформе танка Т-90 «Прорыв». «Коалиция-СВ» сможет поражать всю номенклатуру наземных целей на расстоянии до 70 км. Рабочие места наводчика и командира оснащены дисплеями, интегрированными в единую систему управления тактического звена. В результате экипаж сможет принимать целеуказания по цифровому каналу связи. Также возможны круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировка огня при любой погоде. На гаубице обеспечен режим огневого налета, что ранее в российской артиллерии не применялось. Экипаж будет находиться в бронекапсуле. В Ростехе заявили, что фактически машина представляет собой боевого робота. Самоходное арторудие «Коалиция-СВ» представляет из себя боевого робота с высокой степенью автоматизации Фото: пресс-служба госкорпорации «Ростех» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госкорпорация «Ростех» 20 октября представила новейшую самоходную гаубицу «Коалиция-СВ» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Как заявили в пресс-службе Ростеха, установка прошла госиспытания. «Госкорпорация Ростех завершила госиспытания самоходного арторудия (САО) „Коалиция-СВ“. Новейшая гаубица превосходит лучшие мировые и отечественные образцы по дальности и точности стрельбы, по времени решения боевых задач», — сообщил Ростех. «Коалиция-СВ» оснащена современной пушкой калибра 152 мм. Скорость стрельбы составляет 10 выстрелов в минуту. Челябинский V-образный двигатель имеет мощность 1000 лошадиных сил. Гаубица обладает современной системой автоматизации процессов наведения орудия, выбора цели и навигации. Установка базируется на платформе танка Т-90 «Прорыв». «Коалиция-СВ» сможет поражать всю номенклатуру наземных целей на расстоянии до 70 км. Рабочие места наводчика и командира оснащены дисплеями, интегрированными в единую систему управления тактического звена. В результате экипаж сможет принимать целеуказания по цифровому каналу связи. Также возможны круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировка огня при любой погоде. На гаубице обеспечен режим огневого налета, что ранее в российской артиллерии не применялось. Экипаж будет находиться в бронекапсуле. В Ростехе заявили, что фактически машина представляет собой боевого робота.