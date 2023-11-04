Челябинский водитель выехал навстречу КАМАЗу

На месте ДТП работают три экипажа ДПС (фото из архива)
Под Златоустом (Челябинская область) на трассе М-5 водитель Skoda Octavia при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«На территории Златоустовского округа водитель Skoda Octavia 1980 года рождения выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с грузовиком КАМАЗ. В результате водитель иномарки скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.
На месте ДТП работают три экипажа ДПС. Организовано реверсивное движение. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.
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