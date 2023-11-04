04 ноября 2023

Челябинский водитель выехал навстречу КАМАЗу

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают три экипажа ДПС (фото из архива) Фото:

Под Златоустом (Челябинская область) на трассе М-5 водитель Skoda Octavia при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«На территории Златоустовского округа водитель Skoda Octavia 1980 года рождения выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с грузовиком КАМАЗ. В результате водитель иномарки скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства.

На месте ДТП работают три экипажа ДПС. Организовано реверсивное движение. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.

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Под Златоустом (Челябинская область) на трассе М-5 водитель Skoda Octavia при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «На территории Златоустовского округа водитель Skoda Octavia 1980 года рождения выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с грузовиком КАМАЗ. В результате водитель иномарки скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства. На месте ДТП работают три экипажа ДПС. Организовано реверсивное движение. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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