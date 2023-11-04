Челябинский водитель выехал навстречу КАМАЗу

05 ноября 2023 в 20:56 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают три экипажа ДПС (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Под Златоустом (Челябинская область) на трассе М-5 водитель Skoda Octavia при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «На территории Златоустовского округа водитель Skoda Octavia 1980 года рождения выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с грузовиком КАМАЗ. В результате водитель иномарки скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства. На месте ДТП работают три экипажа ДПС. Организовано реверсивное движение. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.

Под Златоустом (Челябинская область) на трассе М-5 водитель Skoda Octavia при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с КАМАЗом. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «На территории Златоустовского округа водитель Skoda Octavia 1980 года рождения выехал на полосу встречного движения. Там он совершил столкновение с грузовиком КАМАЗ. В результате водитель иномарки скончался на месте», — сообщили в пресс-службе ведомства. На месте ДТП работают три экипажа ДПС. Организовано реверсивное движение. Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства происшествия.