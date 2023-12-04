Тюменские автобусы срывают расписание

Тюменские перевозчики из-за снега и пробок вынуждены отставать от расписания. В среднем разрыв составляет от 40 минут до часа. Об этом URA.RU рассказал руководитель одной из компаний, оказывающих услуги по перевозке пассажиров.
«Рейсы задерживаются в среднем от 30-40 минут до часа. В последние пару дней участились жалобы от горожан. Это все из-за пробок и работы спецтехники, которая убирая снег, тормозит движение», — рассказал Андрей Савельев, руководитель компании-перевозчика.
По словам собеседника агентства, в самые холодные на неделе дни, во время которых прогнозируется температура воздуха до -37 градусов, будет осуществлен дополнительный прогрев действующих автобусов в ночное время. В настоящий момент все маршруты готовы в штатном расписании к выходу на линию.
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