Тюменские автобусы срывают расписание

Из-за снега тюменские автобусы отстают от расписания почти на час

05 декабря 2023 в 11:19 Размер текста - 17 +

Отставание от расписания составляет от 40 минут до часа Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Общественный транспорт в Тюмени Тюменские перевозчики из-за снега и пробок вынуждены отставать от расписания. В среднем разрыв составляет от 40 минут до часа. Об этом URA.RU рассказал руководитель одной из компаний, оказывающих услуги по перевозке пассажиров. «Рейсы задерживаются в среднем от 30-40 минут до часа. В последние пару дней участились жалобы от горожан. Это все из-за пробок и работы спецтехники, которая убирая снег, тормозит движение», — рассказал Андрей Савельев, руководитель компании-перевозчика. По словам собеседника агентства, в самые холодные на неделе дни, во время которых прогнозируется температура воздуха до -37 градусов, будет осуществлен дополнительный прогрев действующих автобусов в ночное время. В настоящий момент все маршруты готовы в штатном расписании к выходу на линию.

Тюменские перевозчики из-за снега и пробок вынуждены отставать от расписания. В среднем разрыв составляет от 40 минут до часа. Об этом URA.RU рассказал руководитель одной из компаний, оказывающих услуги по перевозке пассажиров. «Рейсы задерживаются в среднем от 30-40 минут до часа. В последние пару дней участились жалобы от горожан. Это все из-за пробок и работы спецтехники, которая убирая снег, тормозит движение», — рассказал Андрей Савельев, руководитель компании-перевозчика. По словам собеседника агентства, в самые холодные на неделе дни, во время которых прогнозируется температура воздуха до -37 градусов, будет осуществлен дополнительный прогрев действующих автобусов в ночное время. В настоящий момент все маршруты готовы в штатном расписании к выходу на линию.