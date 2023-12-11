Завод Роскосмоса в Златоусте хотят банкротить из-за долга в 20 тысяч долларов

11 декабря 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Валютный долг может стать поводом для иска о банкротстве АО «Златмаш» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Торговая компания «Аларик» из Санкт-Петербурга намерена обратиться в суд с иском о банкротстве АО «Златмаш» Златоуста (Челябинская область), входящего в структуру Роскосмоса. Об этом инициатор спора заявил на «Федресурсе». Как следует из решения арбитражного суда региона, сумма долга составила 20 тысяч долларов США. «ООО „Аларик“ сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании АО „Златмаш“ банкротом. Основанием стало неисполнение обязательства, установленного решением суда», — отметили юристы компании «Аларик». Питерская компания занимается поставками машиностроительного оборудования. В июле 2018 года стороны заключили договор на общую сумму в 257,8 тысячи долларов. В материалах суда отсутствует информация об объеме поставленного товара. Однако в документах сообщается, что в июле поставлена партия на сумму 21,9 тысячи долларов, из которых была оплачена лишь часть — 1,9 тысячи. Наличие долга ответчик не отрицал. Судом иск торговой фирмы удовлетворен частично. «Златмаш» осталось должным, кроме суммы основного долга, выплатить проценты за пользование чужой суммой. Период уплаты разбили на две части, вторая — с открытой датой, зависящей от даты погашения задолженности. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам. К моменту публикации ответы не поступили. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Торговая компания «Аларик» из Санкт-Петербурга намерена обратиться в суд с иском о банкротстве АО «Златмаш» Златоуста (Челябинская область), входящего в структуру Роскосмоса. Об этом инициатор спора заявил на «Федресурсе». Как следует из решения арбитражного суда региона, сумма долга составила 20 тысяч долларов США. «ООО „Аларик“ сообщает о намерении обратиться в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о признании АО „Златмаш“ банкротом. Основанием стало неисполнение обязательства, установленного решением суда», — отметили юристы компании «Аларик». Питерская компания занимается поставками машиностроительного оборудования. В июле 2018 года стороны заключили договор на общую сумму в 257,8 тысячи долларов. В материалах суда отсутствует информация об объеме поставленного товара. Однако в документах сообщается, что в июле поставлена партия на сумму 21,9 тысячи долларов, из которых была оплачена лишь часть — 1,9 тысячи. Наличие долга ответчик не отрицал. Судом иск торговой фирмы удовлетворен частично. «Златмаш» осталось должным, кроме суммы основного долга, выплатить проценты за пользование чужой суммой. Период уплаты разбили на две части, вторая — с открытой датой, зависящей от даты погашения задолженности. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам. К моменту публикации ответы не поступили.