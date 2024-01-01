01 января 2024

В Пермском крае назначен новый главный кадастровый инженер

© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновница приступила к обязанностям 28 декабря Фото:

В пермском центре технической инвентаризации назначен новый руководитель. Им стала Светлана Нехоц.

«Исполняющей обязанности директора ГБУ «Центр технической инвентаризации Пермского края стала Светлана Нехоц. Она приступила к обязанностям 28 декабря 2023 года», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на ЕГРЮЛ.

С 2022 года ЦТИ возглавлял Никита Морошкин. Краевой центр технической инвентаризации занимается кадастровой оценкой, геодезией и картографией в регионе. Учредителем структуры является министерство имущества Пермского края.

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В пермском центре технической инвентаризации назначен новый руководитель. Им стала Светлана Нехоц. «Исполняющей обязанности директора ГБУ «Центр технической инвентаризации Пермского края стала Светлана Нехоц. Она приступила к обязанностям 28 декабря 2023 года», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на ЕГРЮЛ. С 2022 года ЦТИ возглавлял Никита Морошкин. Краевой центр технической инвентаризации занимается кадастровой оценкой, геодезией и картографией в регионе. Учредителем структуры является министерство имущества Пермского края.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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