В Пермском крае назначен новый главный кадастровый инженер

Чиновница приступила к обязанностям 28 декабря
В пермском центре технической инвентаризации назначен новый руководитель. Им стала Светлана Нехоц.
«Исполняющей обязанности директора ГБУ «Центр технической инвентаризации Пермского края стала Светлана Нехоц. Она приступила к обязанностям 28 декабря 2023 года», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на ЕГРЮЛ.
С 2022 года ЦТИ возглавлял Никита Морошкин. Краевой центр технической инвентаризации занимается кадастровой оценкой, геодезией и картографией в регионе. Учредителем структуры является министерство имущества Пермского края.
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