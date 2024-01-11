Эксперты раскрыли зарплату менеджера по персоналу в Челябинске

SuperJob: в Челябинске менеджер по персоналу зарабатывает до 110 тысяч рублей

11 января 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Разница в зарплате у менеджера по персоналу может составлять в Челябинске до 65 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске менеджер по персоналу может зарабатывать от 45 до 110 тысяч рублей. Самую высокую зарплату могут получать специалисты с опытом работы на должности директора магазина от 2 лет и общим стажем работы в HR не менее 5 лет, сообщает сервис SuperJob. «Максимальный заработок HR-generalist’ов в ритейле достигает в Челябинске 110 тысяч рублей. На высокий уровень дохода могут претендовать специалисты с опытом самостоятельного ведения всех кадровых процессов магазина от двух лет и общим стажем работы в HR не менее 5 лет», — сообщают аналитики сервиса. Среди ключевых требований работодателей — опыт подбора всех категорий персонала, от линейных специалистов до руководителей, опыт разработки и внедрения систем адаптации, мотивации, обучения и аттестации персонала, создания кадрового резерва. Также востребованы навыки решения сложных кадровых вопросов и трудовых споров. От 53 до 80 тысяч рублей могут получать специалисты с опытом создания кадрового резерва и решения сложных кадровых вопросов, трудовых споров, опытом работы в магазине с численностью персонала от 50 человек и опытом самостоятельного ведения всех HR-процессов магазина от года. Зарплату от 80 до 110 тысяч рублей платят кандидатам с опытом подбора руководящего персонала и опытом самостоятельного ведения всех HR-процессов магазина от двух лет. Также аналитики обрисовали портрет соискателя данной профессии в Челябинске. В 87% случаев по резюме это женщина 39 лет, в 100% случаев имеющая высшее образование, в 56% случаев не имеющая работы. Средний срок работы на последнем месте составляет 2,9 года, при этом к переезду готовы 24% специалистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске менеджер по персоналу может зарабатывать от 45 до 110 тысяч рублей. Самую высокую зарплату могут получать специалисты с опытом работы на должности директора магазина от 2 лет и общим стажем работы в HR не менее 5 лет, сообщает сервис SuperJob. «Максимальный заработок HR-generalist’ов в ритейле достигает в Челябинске 110 тысяч рублей. На высокий уровень дохода могут претендовать специалисты с опытом самостоятельного ведения всех кадровых процессов магазина от двух лет и общим стажем работы в HR не менее 5 лет», — сообщают аналитики сервиса. Среди ключевых требований работодателей — опыт подбора всех категорий персонала, от линейных специалистов до руководителей, опыт разработки и внедрения систем адаптации, мотивации, обучения и аттестации персонала, создания кадрового резерва. Также востребованы навыки решения сложных кадровых вопросов и трудовых споров. От 53 до 80 тысяч рублей могут получать специалисты с опытом создания кадрового резерва и решения сложных кадровых вопросов, трудовых споров, опытом работы в магазине с численностью персонала от 50 человек и опытом самостоятельного ведения всех HR-процессов магазина от года. Зарплату от 80 до 110 тысяч рублей платят кандидатам с опытом подбора руководящего персонала и опытом самостоятельного ведения всех HR-процессов магазина от двух лет. Также аналитики обрисовали портрет соискателя данной профессии в Челябинске. В 87% случаев по резюме это женщина 39 лет, в 100% случаев имеющая высшее образование, в 56% случаев не имеющая работы. Средний срок работы на последнем месте составляет 2,9 года, при этом к переезду готовы 24% специалистов.