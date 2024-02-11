В Нижнем Тагиле женщина скончалась после кесарева сечения

12 февраля 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Тагильчанка родила 28 января, а в ночь на 9 февраля внезапно умерла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 33-летняя женщина умерла через несколько дней после родов. Ей провели кесарево сечение, перед смертью она жаловалась мужу на головные боли. Об этом рассказал супруг погибшей. «Она лежала с малышом в больнице. И хотела выписываться, но не успела. Ночью во сне умерла. Врачи говорят, она жаловалась, что побаливает голова. Насколько сильно — я не знаю», — цитирует мужа Е1.ru. По его словам, всю беременность у женщины была анемия, но других проблем не было. УЗИ после операции не показало никаких аномалий. В больнице факт смерти роженицы подтвердили, но отказались раскрывать подробности из-за врачебной тайны. «Правовая оценка по данному случаю будет дана компетентными органами в соответствии с законами РФ после проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз», — заявили в учреждении. У погибшей также остался старший сын, ему шесть лет. О смерти матери ему еще не говорили.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 33-летняя женщина умерла через несколько дней после родов. Ей провели кесарево сечение, перед смертью она жаловалась мужу на головные боли. Об этом рассказал супруг погибшей. «Она лежала с малышом в больнице. И хотела выписываться, но не успела. Ночью во сне умерла. Врачи говорят, она жаловалась, что побаливает голова. Насколько сильно — я не знаю», — цитирует мужа Е1.ru. По его словам, всю беременность у женщины была анемия, но других проблем не было. УЗИ после операции не показало никаких аномалий. В больнице факт смерти роженицы подтвердили, но отказались раскрывать подробности из-за врачебной тайны. «Правовая оценка по данному случаю будет дана компетентными органами в соответствии с законами РФ после проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз», — заявили в учреждении. У погибшей также остался старший сын, ему шесть лет. О смерти матери ему еще не говорили.