11 февраля 2024

В Нижнем Тагиле женщина скончалась после кесарева сечения

© Служба новостей «URA.RU»
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Тагильчанка родила 28 января, а в ночь на 9 февраля внезапно умерла Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 33-летняя женщина умерла через несколько дней после родов. Ей провели кесарево сечение, перед смертью она жаловалась мужу на головные боли. Об этом рассказал супруг погибшей.

«Она лежала с малышом в больнице. И хотела выписываться, но не успела. Ночью во сне умерла. Врачи говорят, она жаловалась, что побаливает голова. Насколько сильно — я не знаю», — цитирует мужа Е1.ru. По его словам, всю беременность у женщины была анемия, но других проблем не было. УЗИ после операции не показало никаких аномалий.

В больнице факт смерти роженицы подтвердили, но отказались раскрывать подробности из-за врачебной тайны. «Правовая оценка по данному случаю будет дана компетентными органами в соответствии с законами РФ после проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз», — заявили в учреждении.

У погибшей также остался старший сын, ему шесть лет. О смерти матери ему еще не говорили.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 33-летняя женщина умерла через несколько дней после родов. Ей провели кесарево сечение, перед смертью она жаловалась мужу на головные боли. Об этом рассказал супруг погибшей. «Она лежала с малышом в больнице. И хотела выписываться, но не успела. Ночью во сне умерла. Врачи говорят, она жаловалась, что побаливает голова. Насколько сильно — я не знаю», — цитирует мужа Е1.ru. По его словам, всю беременность у женщины была анемия, но других проблем не было. УЗИ после операции не показало никаких аномалий. В больнице факт смерти роженицы подтвердили, но отказались раскрывать подробности из-за врачебной тайны. «Правовая оценка по данному случаю будет дана компетентными органами в соответствии с законами РФ после проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз», — заявили в учреждении. У погибшей также остался старший сын, ему шесть лет. О смерти матери ему еще не говорили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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