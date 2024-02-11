В Нижнем Тагиле женщина скончалась после кесарева сечения

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 33-летняя женщина умерла через несколько дней после родов. Ей провели кесарево сечение, перед смертью она жаловалась мужу на головные боли. Об этом рассказал супруг погибшей.
«Она лежала с малышом в больнице. И хотела выписываться, но не успела. Ночью во сне умерла. Врачи говорят, она жаловалась, что побаливает голова. Насколько сильно — я не знаю», — цитирует мужа Е1.ru. По его словам, всю беременность у женщины была анемия, но других проблем не было. УЗИ после операции не показало никаких аномалий.
В больнице факт смерти роженицы подтвердили, но отказались раскрывать подробности из-за врачебной тайны. «Правовая оценка по данному случаю будет дана компетентными органами в соответствии с законами РФ после проведения всех необходимых следственных действий и экспертиз», — заявили в учреждении.
У погибшей также остался старший сын, ему шесть лет. О смерти матери ему еще не говорили.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.