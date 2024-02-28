В возрасте 34 лет умер бывший лидер партии «Новые люди» в Шадринске. Фото

28 февраля 2024 в 18:33 Размер текста - 17 +

Общественник и экс-лидер партии «Новые люди» в Шадринске Михаил Пайвин скончался на 35 году жизни Фото: Илья Московец © URA.RU На 35 году жизни скончался общественник, руководитель отделения политической партии «Новые люди» в Шадринске (Курганская область) Михаил Пайвин. Об этом сообщает управляющая компания ООО «Наш Дом» в своей группе в соцсети «ВКонтакте», где умерший работал заместителем директора. «27 февраля из жизни ушел молодой, талантливый и перспективный человек Михаил Пайвин. Он прожил лишь 34 года, но за это время успел сделать очень много. Михаил был умным, добрым, отзывчивым, молодым и красивым парнем. Его любили, уважали друзья и коллеги. Он был талантлив во многом и добивался успехов трудом. Покойся с миром, дорогой Михаил Николаевич», — указано в группе. Как следует из данных сайта «Инфо. Выборы», ранее он также участвовал в выборах депутатов шадринской городской думы в 2020 году от партии КПРФ. На личной странице «ВКонтакте» Михаила Пайвина указано, что церемония прощания пройдет 1 марта с 14:00 до 15:00. Оно состоится по адресу улица Свердлова, 128 в похоронном доме «Шадринский». Михаил Пайвин ушел из жизни в возрасте 34 лет Фото: группа ООО «Наш дом» в соцсети «ВКонтакте»

На 35 году жизни скончался общественник, руководитель отделения политической партии «Новые люди» в Шадринске (Курганская область) Михаил Пайвин. Об этом сообщает управляющая компания ООО «Наш Дом» в своей группе в соцсети «ВКонтакте», где умерший работал заместителем директора. «27 февраля из жизни ушел молодой, талантливый и перспективный человек Михаил Пайвин. Он прожил лишь 34 года, но за это время успел сделать очень много. Михаил был умным, добрым, отзывчивым, молодым и красивым парнем. Его любили, уважали друзья и коллеги. Он был талантлив во многом и добивался успехов трудом. Покойся с миром, дорогой Михаил Николаевич», — указано в группе. Как следует из данных сайта «Инфо. Выборы», ранее он также участвовал в выборах депутатов шадринской городской думы в 2020 году от партии КПРФ. На личной странице «ВКонтакте» Михаила Пайвина указано, что церемония прощания пройдет 1 марта с 14:00 до 15:00. Оно состоится по адресу улица Свердлова, 128 в похоронном доме «Шадринский».