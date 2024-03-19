Общество Более 7,5 тысяч детей отдохнут в летних лагерях за счет бюджета Челябинской области На отдых челябинских школьников в летних лагерях выделено свыше 250 млн рублей 20 марта 2024 в 12:37 Размер текста - 17 + На путевки для ребят в регионе из областного бюджета выделено свыше 250 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области стартовала детская оздоровительная кампания. Более 7,5 тысяч детей в регионе отдохнут в санаториях и загородных лагерях. На эти цели из областного бюджета выделено свыше 250 млн рублей, сообщили в минсоц региона. «На отдых и укрепление здоровья маленьких южноуральцев из областного бюджета выделено свыше 250 млн рублей. Закуплено более 7,5 тысячи путевок», — сообщили в ведомстве. В рамках круглогодичной оздоровительной кампании укрепить здоровье в загородных лагерях могут дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Школьники, которым оздоровление необходимо по медицинским показаниям, поедут в санатории. Как объяснила министр социальных отношений Ирина Буторина, вопросам детского отдыха министерство уделяет особое внимание. В ведомстве стремятся к тому, чтобы как можно больше ребят могло оздоровиться и отдохнуть. Ежегодно вводятся новые направления. Так, в 2024 году запланировано оздоровление детей после кохлеарной имплантации. Также путевки получат дети, страдающие целиакией. Соответствующее поручение было дано губернатором Алексеем Текслером во время Прямой линии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинской области стартовала детская оздоровительная кампания. Более 7,5 тысяч детей в регионе отдохнут в санаториях и загородных лагерях. На эти цели из областного бюджета выделено свыше 250 млн рублей, сообщили в минсоц региона. «На отдых и укрепление здоровья маленьких южноуральцев из областного бюджета выделено свыше 250 млн рублей. Закуплено более 7,5 тысячи путевок», — сообщили в ведомстве. В рамках круглогодичной оздоровительной кампании укрепить здоровье в загородных лагерях могут дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Школьники, которым оздоровление необходимо по медицинским показаниям, поедут в санатории. Как объяснила министр социальных отношений Ирина Буторина, вопросам детского отдыха министерство уделяет особое внимание. В ведомстве стремятся к тому, чтобы как можно больше ребят могло оздоровиться и отдохнуть. Ежегодно вводятся новые направления. Так, в 2024 году запланировано оздоровление детей после кохлеарной имплантации. Также путевки получат дети, страдающие целиакией. Соответствующее поручение было дано губернатором Алексеем Текслером во время Прямой линии. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям