В Челябинске автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода

10 мая 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

В результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске утром 10 мая на улице Дегтярева столкнулись Peugeot и Honda Civic, после чего японская легковушка влетела в остановку, где наехала на двух пешеходов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ОГИБДД города, в результате ДТП один из пострадавших пешеходов скончался. «Автомобили столкнулись между собой, вследствие чего Honda выехала на тротуар и совершила наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадали два пешехода, один из них скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского отдела ГИБДД. В настоящее время инспекторы выясняются обстоятельства произошедшего. На месте аварии осуществляются регулировочно-распорядительные действия для восстановления движения транспорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске утром 10 мая на улице Дегтярева столкнулись Peugeot и Honda Civic, после чего японская легковушка влетела в остановку, где наехала на двух пешеходов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ОГИБДД города, в результате ДТП один из пострадавших пешеходов скончался. «Автомобили столкнулись между собой, вследствие чего Honda выехала на тротуар и совершила наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадали два пешехода, один из них скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского отдела ГИБДД. В настоящее время инспекторы выясняются обстоятельства произошедшего. На месте аварии осуществляются регулировочно-распорядительные действия для восстановления движения транспорта.