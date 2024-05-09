В Челябинске автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода

В Челябинске утром 10 мая на улице Дегтярева столкнулись Peugeot и Honda Civic, после чего японская легковушка влетела в остановку, где наехала на двух пешеходов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ОГИБДД города, в результате ДТП один из пострадавших пешеходов скончался.
«Автомобили столкнулись между собой, вследствие чего Honda выехала на тротуар и совершила наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадали два пешехода, один из них скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
В настоящее время инспекторы выясняются обстоятельства произошедшего. На месте аварии осуществляются регулировочно-распорядительные действия для восстановления движения транспорта.
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