09 мая 2024

В Челябинске автомобиль вылетел на тротуар и насмерть сбил пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., пешеходный переход, знак аварийной остановки, дтп
В результате ДТП автомобиль вылетел на тротуар с пешеходами Фото:

В Челябинске утром 10 мая на улице Дегтярева столкнулись Peugeot и Honda Civic, после чего японская легковушка влетела в остановку, где наехала на двух пешеходов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ОГИБДД города, в результате ДТП один из пострадавших пешеходов скончался.

«Автомобили столкнулись между собой, вследствие чего Honda выехала на тротуар и совершила наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадали два пешехода, один из них скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского отдела ГИБДД.

В настоящее время инспекторы выясняются обстоятельства произошедшего. На месте аварии осуществляются регулировочно-распорядительные действия для восстановления движения транспорта.

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В Челябинске утром 10 мая на улице Дегтярева столкнулись Peugeot и Honda Civic, после чего японская легковушка влетела в остановку, где наехала на двух пешеходов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ОГИБДД города, в результате ДТП один из пострадавших пешеходов скончался. «Автомобили столкнулись между собой, вследствие чего Honda выехала на тротуар и совершила наезд на двух пешеходов. В результате ДТП пострадали два пешехода, один из них скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе городского отдела ГИБДД. В настоящее время инспекторы выясняются обстоятельства произошедшего. На месте аварии осуществляются регулировочно-распорядительные действия для восстановления движения транспорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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