Пермский Театр-Театр открывает свой «ТЮЗ»

Пермский академический Театр-Театр готовится открыть детскую сцену в новом здании. Она, как сообщалось ранее, появится в одной из «пирамид» на ул. Крисанова. Выступать здесь будет новая труппа, набор в которую объявили сегодня.
«В „пирамиде“ на Крисанова 12В откроется детская сцена ТТ. На ней будут играть талантливые артисты, и их имена мы узнаем уже скоро — когда проведем кастинг. Мы находимся в поиске артистов, которые любят маленьких зрителей и знают к ним подход», — говорится в соцсетях Театра-Театра.
На кастинг ждут актеров старше 18 лет с профильным образованием. Заявки принимают до 14 октября. В итоге у ТТ появится не просто новая сцена, но практический отдельный «театр юного зрителя».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!