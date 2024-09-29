29 сентября 2024
28 сентября 2024

Пермский Театр-Театр открывает свой «ТЮЗ»

Театр-Театр в Перми объявил набор артистов для детской сцены
© Служба новостей «URA.RU»
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Театр-Театр расширяется
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Пермский академический Театр-Театр готовится открыть детскую сцену в новом здании. Она, как сообщалось ранее, появится в одной из «пирамид» на ул. Крисанова. Выступать здесь будет новая труппа, набор в которую объявили сегодня.

«В „пирамиде“ на Крисанова 12В откроется детская сцена ТТ. На ней будут играть талантливые артисты, и их имена мы узнаем уже скоро — когда проведем кастинг. Мы находимся в поиске артистов, которые любят маленьких зрителей и знают к ним подход», — говорится в соцсетях Театра-Театра.

На кастинг ждут актеров старше 18 лет с профильным образованием. Заявки принимают до 14 октября. В итоге у ТТ появится не просто новая сцена, но практический отдельный «театр юного зрителя».

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Пермский академический Театр-Театр готовится открыть детскую сцену в новом здании. Она, как сообщалось ранее, появится в одной из «пирамид» на ул. Крисанова. Выступать здесь будет новая труппа, набор в которую объявили сегодня. «В „пирамиде“ на Крисанова 12В откроется детская сцена ТТ. На ней будут играть талантливые артисты, и их имена мы узнаем уже скоро — когда проведем кастинг. Мы находимся в поиске артистов, которые любят маленьких зрителей и знают к ним подход», — говорится в соцсетях Театра-Театра. На кастинг ждут актеров старше 18 лет с профильным образованием. Заявки принимают до 14 октября. В итоге у ТТ появится не просто новая сцена, но практический отдельный «театр юного зрителя».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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