Пермяк обыграл в телевикторине команду знатоков Андрея Козлова

Пермяк Геннадий Пенкин выиграл 100 тысяч рублей в интеллектуальной телевикторине «Что? Где? Когда?». Его вопрос прозвучал первым на открытии осенней серии игр в эфире Первого канала. Команда знатоков Андрея Козлова не смогла дать верный ответ, в результате первое очко получила команда телезрителей.
«Река Буриганга в республике Бангладеш. Растение водяной гиацинт периодически покрывает плотным ковром всю поверхность воды. В результате перебраться с берега на берег становится почти невозможно. Каким образом местные лодочники зарабатывают в этот период?», — так звучал вопрос от пермского телезрителя.
Знатоки в ответ предположили, что лодочники зарабатывают, продавая цветы водяного гиацинта. Но это гипотеза оказалась неверной. Выяснилось, что лодочники лодки между собой и берут с жителей плату за переход с одного берега на другой. В результате пермяк Геннадий Пенкин получил 100 тысяч рублей. Его вопрос мог стать лучшим, но дополнительный приз в 200 тысяч рублей отдали телезрителю из Иркутска.
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