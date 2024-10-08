Пермяк обыграл в телевикторине команду знатоков Андрея Козлова

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За свой вопрос пермяк получил 100 тысяч рублей
За свой вопрос пермяк получил 100 тысяч рублей Фото:

Пермяк Геннадий Пенкин выиграл 100 тысяч рублей в интеллектуальной телевикторине «Что? Где? Когда?». Его вопрос прозвучал первым на открытии осенней серии игр в эфире Первого канала. Команда знатоков Андрея Козлова не смогла дать верный ответ, в результате первое очко получила команда телезрителей.

«Река Буриганга в республике Бангладеш. Растение водяной гиацинт периодически покрывает плотным ковром всю поверхность воды. В результате перебраться с берега на берег становится почти невозможно. Каким образом местные лодочники зарабатывают в этот период?», — так звучал вопрос от пермского телезрителя.

Знатоки в ответ предположили, что лодочники зарабатывают, продавая цветы водяного гиацинта. Но это гипотеза оказалась неверной. Выяснилось, что лодочники лодки между собой и берут с жителей плату за переход с одного берега на другой. В результате пермяк Геннадий Пенкин получил 100 тысяч рублей. Его вопрос мог стать лучшим, но дополнительный приз в 200 тысяч рублей отдали телезрителю из Иркутска.

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Пермяк Геннадий Пенкин выиграл 100 тысяч рублей в интеллектуальной телевикторине «Что? Где? Когда?». Его вопрос прозвучал первым на открытии осенней серии игр в эфире Первого канала. Команда знатоков Андрея Козлова не смогла дать верный ответ, в результате первое очко получила команда телезрителей. «Река Буриганга в республике Бангладеш. Растение водяной гиацинт периодически покрывает плотным ковром всю поверхность воды. В результате перебраться с берега на берег становится почти невозможно. Каким образом местные лодочники зарабатывают в этот период?», — так звучал вопрос от пермского телезрителя. Знатоки в ответ предположили, что лодочники зарабатывают, продавая цветы водяного гиацинта. Но это гипотеза оказалась неверной. Выяснилось, что лодочники лодки между собой и берут с жителей плату за переход с одного берега на другой. В результате пермяк Геннадий Пенкин получил 100 тысяч рублей. Его вопрос мог стать лучшим, но дополнительный приз в 200 тысяч рублей отдали телезрителю из Иркутска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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