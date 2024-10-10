В ЯНАО подсветят лесной массив за восемь млн рублей

Подсветка появится на улице 70 лет Октября
В Муравленко (ЯНАО) подсветят лесной массив. Городские власти объявили тендер по поиску подрядчика, цена контракта составляет более восьми млн рублей.
«В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу праздничной иллюминации — подсветка лесного массива по ул. 70 лет Октября», — сказано в аукционной документации. Работы должны быть выполнены до 3 декабря.
Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде установят фигуры изо льда возле административных зданий. Скульптуры появятся до 10 декабря.
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