10 октября 2024

В ЯНАО подсветят лесной массив за восемь млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсветка появится на улице 70 лет Октября
Подсветка появится на улице 70 лет Октября Фото:

В Муравленко (ЯНАО) подсветят лесной массив. Городские власти объявили тендер по поиску подрядчика, цена контракта составляет более восьми млн рублей.

«В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу праздничной иллюминации — подсветка лесного массива по ул. 70 лет Октября», — сказано в аукционной документации. Работы должны быть выполнены до 3 декабря. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде установят фигуры изо льда возле административных зданий. Скульптуры появятся до 10 декабря.

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В Муравленко (ЯНАО) подсветят лесной массив. Городские власти объявили тендер по поиску подрядчика, цена контракта составляет более восьми млн рублей. «В соответствии с настоящим контрактом Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу праздничной иллюминации — подсветка лесного массива по ул. 70 лет Октября», — сказано в аукционной документации. Работы должны быть выполнены до 3 декабря.  Ранее URA.RU сообщало, что в Салехарде установят фигуры изо льда возле административных зданий. Скульптуры появятся до 10 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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