08 декабря 2024

В Кургане в ТРЦ «Гипер-сити» впервые откроется уникальная ярмарка

Российские издательства привезут в Курган книжную ярмарку
© Служба новостей «URA.RU»
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В Курган едет книжная ярмарка
В Курган едет книжная ярмарка Фото:

Первая в Кургане новогодняя книжная ярмарка пройдет в середине декабря. Свои книги представят 15 федеральных издательств, которые привезут разнообразную литературу — от художественной до научной. Так же ожидаются увлекательные лекции писателей, сообщает группа ТРЦ «Гипер-сити» с соцсети «ВКонтакте».

«Кажется, ваша домашняя библиотека нуждается в пополнении. Нужно срочно добавить в нее что-то художественное, пару биографий и обязательно нон-фикшн, куда же без него. Собрать свой читательский вишлист вы сможете на первой в Кургане новогодней книжной ярмарке», — пишут организаторы.

Издательства-участники:

«Руда» — специализируется на художественной и познавательной литературе для школьников и их родителей. Издательство предлагает книги по приключениям, историческим темам и героике. За шесть лет работы «Руда» получила более 50 наград на различных литературных конкурсах.

«Настя и Никита» — известное издательство детской литературы, которое также будет представлено на ярмарке.

«Компас Гид» — издает путеводители и туристическую литературу, что станет отличным подспорьем для любителей путешествий.

«Полынь», «Ad Marginem», «А+А», «Самокат», «Абрикобукс», «Этерна», «Молодая мама», «Карьера Пресс», «Аквилегия М», «Альпина Букс», «БуксМАрт» и «Татлин» — все эти издательства привезут свои лучшие новинки.

Издательство БуксМАрт представит книги по искусству, архитектуре, дизайну и истории. Сотрудничая с крупнейшими музеями и научными институтами, они предлагают высококачественные издания, которые уже завоевали признание у читателей.

Также на ярмарке будет представлено издательство Абрикобукс, которое с 2015 года издает детскую и молодежную литературу. «Среди авторов, с которыми мы работаем, есть и громкие, и хорошо известные читателям имена (Анна Старобинец, Ася Кравченко, Тамара Михеева, Марина Ясинская) и наши открытия, такие как Мария Храмкова, Екатерина Коробова, Елена Рыкова. Большая часть опубликованных нами текстов отмечена литературной премией Крапивина, „Книгуру“, а также другими российскими премиями и наградами», — пишут организаторы ярмарки.

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Первая в Кургане новогодняя книжная ярмарка пройдет в середине декабря. Свои книги представят 15 федеральных издательств, которые привезут разнообразную литературу — от художественной до научной. Так же ожидаются увлекательные лекции писателей, сообщает группа ТРЦ «Гипер-сити» с соцсети «ВКонтакте». «Кажется, ваша домашняя библиотека нуждается в пополнении. Нужно срочно добавить в нее что-то художественное, пару биографий и обязательно нон-фикшн, куда же без него. Собрать свой читательский вишлист вы сможете на первой в Кургане новогодней книжной ярмарке», — пишут организаторы. Издательства-участники: «Руда» — специализируется на художественной и познавательной литературе для школьников и их родителей. Издательство предлагает книги по приключениям, историческим темам и героике. За шесть лет работы «Руда» получила более 50 наград на различных литературных конкурсах. «Настя и Никита» — известное издательство детской литературы, которое также будет представлено на ярмарке. «Компас Гид» — издает путеводители и туристическую литературу, что станет отличным подспорьем для любителей путешествий. «Полынь», «Ad Marginem», «А+А», «Самокат», «Абрикобукс», «Этерна», «Молодая мама», «Карьера Пресс», «Аквилегия М», «Альпина Букс», «БуксМАрт» и «Татлин» — все эти издательства привезут свои лучшие новинки. Издательство БуксМАрт представит книги по искусству, архитектуре, дизайну и истории. Сотрудничая с крупнейшими музеями и научными институтами, они предлагают высококачественные издания, которые уже завоевали признание у читателей. Также на ярмарке будет представлено издательство Абрикобукс, которое с 2015 года издает детскую и молодежную литературу. «Среди авторов, с которыми мы работаем, есть и громкие, и хорошо известные читателям имена (Анна Старобинец, Ася Кравченко, Тамара Михеева, Марина Ясинская) и наши открытия, такие как Мария Храмкова, Екатерина Коробова, Елена Рыкова. Большая часть опубликованных нами текстов отмечена литературной премией Крапивина, „Книгуру“, а также другими российскими премиями и наградами», — пишут организаторы ярмарки.
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