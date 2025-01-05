Антициклон принесет в Челябинскую область ветер, метели и мокрый снег

06 января 2025 в 17:07 Размер текста - 17 +

В Челябинской области ожидаются морозы и снегопады Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область будет находиться 6 и 7 января на северной периферии антициклона. Как сообщили синоптики, это обернется похолоданием до 24 градусов мороза ночью. «Ожидается морозная погода. Температура воздуха ночью -13,-19 градусов, в низинах до -24 градусов, днем -6,-11 градусов», — отметил Челябинский гидрометцентр. В последний день новогодних праздников, 8 января, подтянется ложбина циклона с центром над Балтикой. Усилится ветер, ожидается снег, днем мокрый снег. Местами будут метели, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью будет от минуса трех до минуса восьми градусов, днем — от минуса трех до одного градуса тепла. 10 января усилится влияние южного антициклона. Осадки ослабеют, ветер будет стихать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинская область будет находиться 6 и 7 января на северной периферии антициклона. Как сообщили синоптики, это обернется похолоданием до 24 градусов мороза ночью. «Ожидается морозная погода. Температура воздуха ночью -13,-19 градусов, в низинах до -24 градусов, днем -6,-11 градусов», — отметил Челябинский гидрометцентр. В последний день новогодних праздников, 8 января, подтянется ложбина циклона с центром над Балтикой. Усилится ветер, ожидается снег, днем мокрый снег. Местами будут метели, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью будет от минуса трех до минуса восьми градусов, днем — от минуса трех до одного градуса тепла. 10 января усилится влияние южного антициклона. Осадки ослабеют, ветер будет стихать.