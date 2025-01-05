Антициклон принесет в Челябинскую область ветер, метели и мокрый снег

Челябинская область будет находиться 6 и 7 января на северной периферии антициклона. Как сообщили синоптики, это обернется похолоданием до 24 градусов мороза ночью.
«Ожидается морозная погода. Температура воздуха ночью -13,-19 градусов, в низинах до -24 градусов, днем -6,-11 градусов», — отметил Челябинский гидрометцентр.
В последний день новогодних праздников, 8 января, подтянется ложбина циклона с центром над Балтикой. Усилится ветер, ожидается снег, днем мокрый снег. Местами будут метели, налипание мокрого снега. Температура воздуха ночью будет от минуса трех до минуса восьми градусов, днем — от минуса трех до одного градуса тепла. 10 января усилится влияние южного антициклона. Осадки ослабеют, ветер будет стихать.
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