09 января 2025

Под Челябинском продают мясокомбинат за 220 миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Предприятие производит до 20 тонн колбасы в сутки
Предприятие производит до 20 тонн колбасы в сутки Фото:

В семи километрах от Челябинска в Сосновском районе продается полностью укомплектованный мясокомбинат за 220 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Мясокомбинат находится в селе Долгодеревенское и включает в себя земельный участок площадью 4252 квадратных метров и здания, которые находятся в собственности. В стоимость входит импортное оборудование для производства колбас мощностью до 20 тонн в сутки. Цена пищевого предприятия — 220 млн рублей», — говорится в предложении на сайте «Авито».

Продавец отмечает, что комбинат включает колбасный цех на двух этажах, производственные и офисные помещения, холодильные и морозильные камеры. Имеются склады и гараж более 300 квадратных метров с смотровой ямой. Объект располагает необходимыми коммуникациями, включая подстанции, водоснабжение и охранные системы. 

Продавец уверяет, что производственные цеха и складские помещения в отличном состоянии
Продавец уверяет, что производственные цеха и складские помещения в отличном состоянии
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В семи километрах от Челябинска в Сосновском районе продается полностью укомплектованный мясокомбинат за 220 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Мясокомбинат находится в селе Долгодеревенское и включает в себя земельный участок площадью 4252 квадратных метров и здания, которые находятся в собственности. В стоимость входит импортное оборудование для производства колбас мощностью до 20 тонн в сутки. Цена пищевого предприятия — 220 млн рублей», — говорится в предложении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что комбинат включает колбасный цех на двух этажах, производственные и офисные помещения, холодильные и морозильные камеры. Имеются склады и гараж более 300 квадратных метров с смотровой ямой. Объект располагает необходимыми коммуникациями, включая подстанции, водоснабжение и охранные системы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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