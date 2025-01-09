В семи километрах от Челябинска в Сосновском районе продается полностью укомплектованный мясокомбинат за 220 млн рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Мясокомбинат находится в селе Долгодеревенское и включает в себя земельный участок площадью 4252 квадратных метров и здания, которые находятся в собственности. В стоимость входит импортное оборудование для производства колбас мощностью до 20 тонн в сутки. Цена пищевого предприятия — 220 млн рублей», — говорится в предложении на сайте «Авито».
Продавец отмечает, что комбинат включает колбасный цех на двух этажах, производственные и офисные помещения, холодильные и морозильные камеры. Имеются склады и гараж более 300 квадратных метров с смотровой ямой. Объект располагает необходимыми коммуникациями, включая подстанции, водоснабжение и охранные системы.
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