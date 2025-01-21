21 января 2025

Из Челябинска в Нижний Новгород запустили новый авиарейс

© Служба новостей «URA.RU»
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Маршрут Челябинск - Нижний Новгород запустили по понедельникам и пятницам
Маршрут Челябинск - Нижний Новгород запустили по понедельникам и пятницам Фото:

Из Челябинска в Нижний Новгород запустили авиарейс с двумя перелетами в неделю. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Курчатов» (Челябинск), движение по маршруту запланировано по понедельникам и пятницам.

«Новый рейс в Нижний Новгород будет обслуживать авиакомпания „Ювт Аэро“ с 24 января. Этим же рейсом можно улететь в Казань с пересадкой в Нижнем Новгороде», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Вылеты по понедельникам будут осуществлять в 4:10 по уральскому времени. По пятницам — в 20:30.

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Из Челябинска в Нижний Новгород запустили авиарейс с двумя перелетами в неделю. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Курчатов» (Челябинск), движение по маршруту запланировано по понедельникам и пятницам. «Новый рейс в Нижний Новгород будет обслуживать авиакомпания „Ювт Аэро“ с 24 января. Этим же рейсом можно улететь в Казань с пересадкой в Нижнем Новгороде», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Вылеты по понедельникам будут осуществлять в 4:10 по уральскому времени. По пятницам — в 20:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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