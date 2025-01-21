Из Челябинска в Нижний Новгород запустили новый авиарейс

Маршрут Челябинск - Нижний Новгород запустили по понедельникам и пятницам
Из Челябинска в Нижний Новгород запустили авиарейс с двумя перелетами в неделю. Как сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта «Курчатов» (Челябинск), движение по маршруту запланировано по понедельникам и пятницам.
«Новый рейс в Нижний Новгород будет обслуживать авиакомпания „Ювт Аэро“ с 24 января. Этим же рейсом можно улететь в Казань с пересадкой в Нижнем Новгороде», — сообщили URA.RU в пресс-службе.
Вылеты по понедельникам будут осуществлять в 4:10 по уральскому времени. По пятницам — в 20:30.
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