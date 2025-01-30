Пермский край — один из лидеров в ПФО по введению нового жилья

Пермский край занимает третье место среди регионов Приволжского федерального округа по введению нового жилья. По данным Пермьстата, в 2024 году в регионе было построено и введено в эксплуатацию более 1,7 млн квадратных метров жилья — это 70 многоквартирных домов. Об этом в ходе рабочей встречи говорили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и региональный министр строительства Артем Габдрахманов. О результатах беседы сообщается в официальном telegram-канале губернатора.
«Основная социальная задача — это расселение людей из ветхого аварийного жилья», — подчеркнул Махонин во время визита. Он отметил, что в последние годы президент Владимир Путин уделяет этому вопросу большое количество внимания. «Сейчас мы занимаем лидирующие позиции по расселению аварийного жилья, и продолжим эту работу в рамках нового нацпроекта „Инфраструктура для жизни“, который охватывает также строительство жилых домов», — отметил губернатор.
Габдрахманов отчитался перед Махониным, что Пермский край в 2024 году построил и ввел в эксплуатацию 70 многоквартирных домов. Это свыше 1,7 миллиона квадратных метров. «Мы занимаем третье место среди регионов ПФО. Перед нами Татарстан и Башкортостан», — отметил Габдрахманов. Лидерами по строительству традиционно остаются Пермь и Пермский округ. Несмотря на это, за 2024 год для расселения жителей из аварийного жилья новые дома были построены в Перми, Краснокамске, Губахе, Чайковском, Чусовом, Соликамске, Кудымкаре, а также в Александровском и Пермском округах. Ключи от новых квартир получили более 1600 семей. Всего в рамках завершающегося нацпроекта «Жилье и городская среда» с 2019 года свои жилищные условия улучшили 51 тысяча человек, ликвидировано 800 тысяч кв. метров жилья.
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