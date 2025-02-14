Тюменцы бросились скупать туры за границу

На фоне падения доллара тюменцы начали скупать туры за границу
© Служба новостей «URA.RU»
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Туры за границу упали в цене на 10%
Туры за границу упали в цене на 10% Фото:

Жители Тюмени начали скупать путевки за границу из-за резкого падения рубля. Об этом сообщила турагент Екатерина Иванова.

«В последние два дня наблюдается ажиотаж на путевки за границу. Бронируют отели на лето в Турцию и Таиланд на майские праздники. Сейчас, когда курс опустился, люди решили не рисковать и покупать, пока путевки снизились в стоимости»,— сообщила Екатерина Иванова.

Сейчас минимальная стоимость путевок в Турцию на двух туристов будет стоить от 140 тысяч рублей. До падения курса минимальная цена начиналась от 180 тысяч рублей.

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Жители Тюмени начали скупать путевки за границу из-за резкого падения рубля. Об этом сообщила турагент Екатерина Иванова. «В последние два дня наблюдается ажиотаж на путевки за границу. Бронируют отели на лето в Турцию и Таиланд на майские праздники. Сейчас, когда курс опустился, люди решили не рисковать и покупать, пока путевки снизились в стоимости»,— сообщила Екатерина Иванова. Сейчас минимальная стоимость путевок в Турцию на двух туристов будет стоить от 140 тысяч рублей. До падения курса минимальная цена начиналась от 180 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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