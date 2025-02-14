Тюменцы бросились скупать туры за границу

Туры за границу упали в цене на 10%
Жители Тюмени начали скупать путевки за границу из-за резкого падения рубля. Об этом сообщила турагент Екатерина Иванова.
«В последние два дня наблюдается ажиотаж на путевки за границу. Бронируют отели на лето в Турцию и Таиланд на майские праздники. Сейчас, когда курс опустился, люди решили не рисковать и покупать, пока путевки снизились в стоимости»,— сообщила Екатерина Иванова.
Сейчас минимальная стоимость путевок в Турцию на двух туристов будет стоить от 140 тысяч рублей. До падения курса минимальная цена начиналась от 180 тысяч рублей.
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