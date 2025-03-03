03 марта 2025

«Я убью каждого, биомусор недостоин жить»: родителей тагильских учеников напугали анонимные угрозы

Школьникам из Нижнего Тагила угрожали массовой расправой в Telegram
© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные создали в мессенджере чат с угрозами
Неизвестные создали в мессенджере чат с угрозами Фото:

В закрытых школьных чатах Нижнего Тагила (Свердловская область) не смолкают обсуждения об угрозах детям и учителям, которые были размещены telegram-канале «Нижний Тагил. Освобождение». Об этом URA.RU рассказал один из горожан.

«Канал появился 3 марта. В чате авторы в красках расписывали готовящиеся покушения на местные школы. Был выложен список учебных заведений, опубликованы кадры, сделанные изнутри и с улиц», — пояснил собеседник агентства.

Ситуацию под контроль взяла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Этот канал уже недоступен, но видим новый», — написала она у себя в мессенджере. В полиции заявили, что проверяют информацию.

Канал «Нижний Тагил. Освобождение» сейчас заблокирован
Канал «Нижний Тагил. Освобождение» сейчас заблокирован
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В закрытых школьных чатах Нижнего Тагила (Свердловская область) не смолкают обсуждения об угрозах детям и учителям, которые были размещены telegram-канале «Нижний Тагил. Освобождение». Об этом URA.RU рассказал один из горожан. «Канал появился 3 марта. В чате авторы в красках расписывали готовящиеся покушения на местные школы. Был выложен список учебных заведений, опубликованы кадры, сделанные изнутри и с улиц», — пояснил собеседник агентства. Ситуацию под контроль взяла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Этот канал уже недоступен, но видим новый», — написала она у себя в мессенджере. В полиции заявили, что проверяют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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