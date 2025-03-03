«Я убью каждого, биомусор недостоин жить»: родителей тагильских учеников напугали анонимные угрозы

В закрытых школьных чатах Нижнего Тагила (Свердловская область) не смолкают обсуждения об угрозах детям и учителям, которые были размещены telegram-канале «Нижний Тагил. Освобождение». Об этом URA.RU рассказал один из горожан.
«Канал появился 3 марта. В чате авторы в красках расписывали готовящиеся покушения на местные школы. Был выложен список учебных заведений, опубликованы кадры, сделанные изнутри и с улиц», — пояснил собеседник агентства.
Ситуацию под контроль взяла глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. «Этот канал уже недоступен, но видим новый», — написала она у себя в мессенджере. В полиции заявили, что проверяют информацию.
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