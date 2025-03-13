ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО из разных регионов России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ФСБ предотвратила серию покушений на участников спецоперации
ФСБ предотвратила серию покушений на участников спецоперации Фото:

ФСБ России предотвратила серию покушений спецслужб Украины на участников спецоперации и государственных служащих. Украинская сторона планировала отправить взрывные устройства, маскируя их под подарочные парфюмерные наборы, сообщили в ведомстве.

«ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать бомбы по почте. ... Бомбы были закамуфлированы под подарочные парфюмерные наборы», — написали на официальной сайте ФСБ.

Посылки, в которых находились взрывные устройства, были обнаружены в аэропорту Челябинска. Они предназначались для отправки в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. При вскрытии упаковки эти устройства должны были сработать.

Кроме того, в Челябинске был найден тайник с четырьмя самодельными взрывными устройствами, предназначенными для отправки военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. В ходе операции по задержанию организаторов терактов в Первоуральске Свердловской области был задержан гражданин России, который, по данным следствия, был завербован украинскими спецслужбами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
ФСБ России предотвратила серию покушений спецслужб Украины на участников спецоперации и государственных служащих. Украинская сторона планировала отправить взрывные устройства, маскируя их под подарочные парфюмерные наборы, сообщили в ведомстве. «ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать бомбы по почте. ... Бомбы были закамуфлированы под подарочные парфюмерные наборы», — написали на официальной сайте ФСБ. Посылки, в которых находились взрывные устройства, были обнаружены в аэропорту Челябинска. Они предназначались для отправки в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. При вскрытии упаковки эти устройства должны были сработать. Кроме того, в Челябинске был найден тайник с четырьмя самодельными взрывными устройствами, предназначенными для отправки военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. В ходе операции по задержанию организаторов терактов в Первоуральске Свердловской области был задержан гражданин России, который, по данным следствия, был завербован украинскими спецслужбами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...