ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО из разных регионов России

ФСБ России предотвратила серию покушений спецслужб Украины на участников спецоперации и государственных служащих. Украинская сторона планировала отправить взрывные устройства, маскируя их под подарочные парфюмерные наборы, сообщили в ведомстве.
«ФСБ предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которым спецслужбы Украины намеревались прислать бомбы по почте. ... Бомбы были закамуфлированы под подарочные парфюмерные наборы», — написали на официальной сайте ФСБ.
Посылки, в которых находились взрывные устройства, были обнаружены в аэропорту Челябинска. Они предназначались для отправки в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. При вскрытии упаковки эти устройства должны были сработать.
Кроме того, в Челябинске был найден тайник с четырьмя самодельными взрывными устройствами, предназначенными для отправки военнослужащим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях. В ходе операции по задержанию организаторов терактов в Первоуральске Свердловской области был задержан гражданин России, который, по данным следствия, был завербован украинскими спецслужбами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.