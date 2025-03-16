В Екатеринбурге 10-летний мальчик едва не задохнулся дома в петле

17 марта 2025 в 11:42 Размер текста - 17 +

С четвероклассником произошел несчастный случай в детской комнате (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге 10-летний мальчик едва не задохнулся в петле из веревки, которая зацепилась на краю двухъярусной кровати. Сейчас ребенок в реанимации, сообщил URA.RU источник. «Мальчик повздорил с младшими детьми, и мать отправила его в детскую комнату читать книжку вслух. Минут через десять она к нему заглянула и увидела страшную картину: сын как бы стоял на кровати, но шея его была в петле из веревки для игр. Она зацепилась за выступ лестницы от второго яруса, и школьник не смог освободиться», — объяснил собеседник агентства. Мать сделала сыну искусственное дыхание, и мальчик сумел сделать несколько вдохов. На скорой его доставили в реанимацию детской больницы №9, где он сейчас находится на ИВЛ. По факту случившегося проводится проверка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 10-летний мальчик едва не задохнулся в петле из веревки, которая зацепилась на краю двухъярусной кровати. Сейчас ребенок в реанимации, сообщил URA.RU источник. «Мальчик повздорил с младшими детьми, и мать отправила его в детскую комнату читать книжку вслух. Минут через десять она к нему заглянула и увидела страшную картину: сын как бы стоял на кровати, но шея его была в петле из веревки для игр. Она зацепилась за выступ лестницы от второго яруса, и школьник не смог освободиться», — объяснил собеседник агентства. Мать сделала сыну искусственное дыхание, и мальчик сумел сделать несколько вдохов. На скорой его доставили в реанимацию детской больницы №9, где он сейчас находится на ИВЛ. По факту случившегося проводится проверка.