16 марта 2025

В Екатеринбурге 10-летний мальчик едва не задохнулся дома в петле

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Виктория Земляная. Свердловская область, пос. Белоярский , космос, детство, двухярусная кровать, детская комната, качели
С четвероклассником произошел несчастный случай в детской комнате (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 10-летний мальчик едва не задохнулся в петле из веревки, которая зацепилась на краю двухъярусной кровати. Сейчас ребенок в реанимации, сообщил URA.RU источник.

«Мальчик повздорил с младшими детьми, и мать отправила его в детскую комнату читать книжку вслух. Минут через десять она к нему заглянула и увидела страшную картину: сын как бы стоял на кровати, но шея его была в петле из веревки для игр. Она зацепилась за выступ лестницы от второго яруса, и школьник не смог освободиться», — объяснил собеседник агентства.

Мать сделала сыну искусственное дыхание, и мальчик сумел сделать несколько вдохов. На скорой его доставили в реанимацию детской больницы №9, где он сейчас находится на ИВЛ. По факту случившегося проводится проверка.

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В Екатеринбурге 10-летний мальчик едва не задохнулся в петле из веревки, которая зацепилась на краю двухъярусной кровати. Сейчас ребенок в реанимации, сообщил URA.RU источник. «Мальчик повздорил с младшими детьми, и мать отправила его в детскую комнату читать книжку вслух. Минут через десять она к нему заглянула и увидела страшную картину: сын как бы стоял на кровати, но шея его была в петле из веревки для игр. Она зацепилась за выступ лестницы от второго яруса, и школьник не смог освободиться», — объяснил собеседник агентства. Мать сделала сыну искусственное дыхание, и мальчик сумел сделать несколько вдохов. На скорой его доставили в реанимацию детской больницы №9, где он сейчас находится на ИВЛ. По факту случившегося проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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