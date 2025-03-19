19 марта 2025

Задержан екатеринбуржец, заманивший ребенка к педофилу

© Служба новостей «URA.RU»
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День города 229 лет. Екатеринбург , сеть, дети, тучи, сачок, педофил, ловец
Парень уговорил мальчика зайти в чужую квартиру, зная, что его там ждет (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге задержан 24-летний парень, который заманил школьника к пожилому педофилу. Тот надругался над ребенком, сообщил URA.RU источник.

«Во время расследования дела 57-летнего мужчины о сексуальном насилии над ребенком выяснилось, что жертву к нему привел молодой человек. Парень под разными предлогами уговорил 12-летнего мальчика зайти в чужую квартиру. При этом он прекрасно знал, для чего хозяин ждет подростка», — объяснил собеседник агентства.

Сейчас оба задержаны — и педофил, и его сообщник. Обоим грозит большой срок за преступление и соучастие в преступлении. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.

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В Екатеринбурге задержан 24-летний парень, который заманил школьника к пожилому педофилу. Тот надругался над ребенком, сообщил URA.RU источник. «Во время расследования дела 57-летнего мужчины о сексуальном насилии над ребенком выяснилось, что жертву к нему привел молодой человек. Парень под разными предлогами уговорил 12-летнего мальчика зайти в чужую квартиру. При этом он прекрасно знал, для чего хозяин ждет подростка», — объяснил собеседник агентства. Сейчас оба задержаны — и педофил, и его сообщник. Обоим грозит большой срок за преступление и соучастие в преступлении. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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