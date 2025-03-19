Задержан екатеринбуржец, заманивший ребенка к педофилу

В Екатеринбурге задержан 24-летний парень, который заманил школьника к пожилому педофилу. Тот надругался над ребенком, сообщил URA.RU источник.
«Во время расследования дела 57-летнего мужчины о сексуальном насилии над ребенком выяснилось, что жертву к нему привел молодой человек. Парень под разными предлогами уговорил 12-летнего мальчика зайти в чужую квартиру. При этом он прекрасно знал, для чего хозяин ждет подростка», — объяснил собеседник агентства.
Сейчас оба задержаны — и педофил, и его сообщник. Обоим грозит большой срок за преступление и соучастие в преступлении. В пресс-службе свердловского СКР воздержались от комментария.
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