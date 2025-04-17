Матвиенко возложила цветы к монументу «Мать-Родина» в Петербурге

В Петербурге 18 апреля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко приняла участие в церемонии возложения цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Мероприятие прошло в рамках памятных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
«Сам факт того, что председатели парламента стран СНГ, депутаты, члены национальных делегаций — мы все вместе пришли на Пискарёвское кладбище отдать дань памяти, уважения героическим защитникам Ленинграда, он уже говорит о многом. Как и 80 лет назад, так и сегодня — мы вместе», — сказала Матвиенко, передает корреспондент 78.ru. В церемонии также приняли участие сенаторы и представители парламентов стран-участниц МПА СНГ. Делегации почтили память жертв блокады Ленинграда и героев, павших в годы войны, возложив цветы к мемориалу.
Пискаревское мемориальное кладбище — один из крупнейших памятников жертвам Великой Отечественной войны. Здесь покоятся более 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших в годы блокады от голода, холода и обстрелов, а также 70 тысяч защитников города. Мемориал «Мать-Родина» стал символом скорби и памяти о трагедии, пережитой ленинградцами.
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