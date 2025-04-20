Центральные улицы Екатеринбурга закроют на полдня

В центре Екатеринбурга 27 апреля состоится спортивная эстафета «Весна Победы», на время которой будут перекрыты несколько улиц и парковки. Ограничения продлятся с 05:00 до 15:00, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Во время спортивного мероприятия 27 апреля с 05:00 до 15:00 движение транспорта будет ограничено по улице Пирогова, от Репина до Татищева», — пояснили в администрации. Еще одни ограничения введут с 08:00 до 14:30 у стадиона «Екатеринбург Арена»:
- по улице Татищева, от Крылова до Репина;
- по улице Репина, от Татищева до Посадской и Крауля;
- по улице Крауля, от Репина до Крылова;
- по улице Малышева, от Московской до Репина;
- по улице Попова, от Московской до Репина.
Помимо этого, с 12:00 26 апреля до 14:30 27 апреля нельзя будет припарковаться в границах улиц: Пирогова — Ключевская — Крылова — Татищева и Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса. На участках установят временные дорожные знаки.
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