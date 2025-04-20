20 апреля 2025

Центральные улицы Екатеринбурга закроют на полдня

© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения будут действовать до 15:00 27 апреля
Ограничения будут действовать до 15:00 27 апреля Фото:

В центре Екатеринбурга 27 апреля состоится спортивная эстафета «Весна Победы», на время которой будут перекрыты несколько улиц и парковки. Ограничения продлятся с 05:00 до 15:00, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Во время спортивного мероприятия 27 апреля с 05:00 до 15:00 движение транспорта будет ограничено по улице Пирогова, от Репина до Татищева», — пояснили в администрации. Еще одни ограничения введут с 08:00 до 14:30 у стадиона «Екатеринбург Арена»:

  • по улице Татищева, от Крылова до Репина;
  • по улице Репина, от Татищева до Посадской и Крауля;
  • по улице Крауля, от Репина до Крылова;
  • по улице Малышева, от Московской до Репина;
  • по улице Попова, от Московской до Репина.

Помимо этого, с 12:00 26 апреля до 14:30 27 апреля нельзя будет припарковаться в границах улиц: Пирогова — Ключевская — Крылова — Татищева и Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса. На участках установят временные дорожные знаки.

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В центре Екатеринбурга 27 апреля состоится спортивная эстафета «Весна Победы», на время которой будут перекрыты несколько улиц и парковки. Ограничения продлятся с 05:00 до 15:00, рассказали в пресс-службе мэрии. «Во время спортивного мероприятия 27 апреля с 05:00 до 15:00 движение транспорта будет ограничено по улице Пирогова, от Репина до Татищева», — пояснили в администрации. Еще одни ограничения введут с 08:00 до 14:30 у стадиона «Екатеринбург Арена»: Помимо этого, с 12:00 26 апреля до 14:30 27 апреля нельзя будет припарковаться в границах улиц: Пирогова — Ключевская — Крылова — Татищева и Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса. На участках установят временные дорожные знаки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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