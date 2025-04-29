В Миассе начнут отключать горячую воду

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Опрессовка в Миассе продлится неделю
Опрессовка в Миассе продлится неделю Фото:

В Миассе (Челябинская область) начнутся отключения горячей воды. Об этом сообщили городские издания.

«УралАЗ-Энерго» доводит до сведения жителей центральной части города, что с 12 по 18 мая будет плановое прекращение подачи горячей воды. В указанный период в центральной части Миасса будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей», — сообщает издание «Миасский рабочий».

Гидравлические испытания проводятся для проверки целостности и прочности трубопроводов и арматуры. Они продлятся неделю. Подача горячей воды в дома миасцев возобновится 19 мая.

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В Миассе (Челябинская область) начнутся отключения горячей воды. Об этом сообщили городские издания. «УралАЗ-Энерго» доводит до сведения жителей центральной части города, что с 12 по 18 мая будет плановое прекращение подачи горячей воды. В указанный период в центральной части Миасса будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей», — сообщает издание «Миасский рабочий». Гидравлические испытания проводятся для проверки целостности и прочности трубопроводов и арматуры. Они продлятся неделю. Подача горячей воды в дома миасцев возобновится 19 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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