В Миассе начнут отключать горячую воду

В Миассе (Челябинская область) начнутся отключения горячей воды. Об этом сообщили городские издания.
«УралАЗ-Энерго» доводит до сведения жителей центральной части города, что с 12 по 18 мая будет плановое прекращение подачи горячей воды. В указанный период в центральной части Миасса будут проводиться плановые гидравлические испытания тепловых сетей», — сообщает издание «Миасский рабочий».
Гидравлические испытания проводятся для проверки целостности и прочности трубопроводов и арматуры. Они продлятся неделю. Подача горячей воды в дома миасцев возобновится 19 мая.
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