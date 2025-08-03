03 августа 2025

В Челябинскую область возвращаются грозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В регион вернутся дожди с грозами
В регион вернутся дожди с грозами Фото:

В Челябинскую область возвращаются дожди с грозами. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра.

«В течение недели барическое поле в приземном слое прогнозируется весьма неустойчивым. Смена областей высокого и низкого давления и связанных с ними атмосферных фронтов принесет на территорию региона локальные дожди с грозами», — уточнили синоптики погоду с 4 по 10 августа.

В течение дня температура воздуха будет сохраняться на уровне летних значений, колеблясь от 23 до 28 градусов, а в начале недели на южных территориях возможны повышения до 31 градуса. В ночные часы температура опустится до 11-16 градусов, местами в понижениях рельефа вероятно снижение до восьми градусов. В четверг ожидается прохождение активного холодного фронта с северо-востока на юго-запад региона, что приведет к изменению погодных условий: днем в большинстве районов пройдут осадки, а температурный фон несколько снизится.

Синоптики уже предупреждали, что на следующей неделе ожидается понижение дневных температур до 20 градусов. При этом в Челябинске прогнозируются осадки.

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В Челябинскую область возвращаются дожди с грозами. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В течение недели барическое поле в приземном слое прогнозируется весьма неустойчивым. Смена областей высокого и низкого давления и связанных с ними атмосферных фронтов принесет на территорию региона локальные дожди с грозами», — уточнили синоптики погоду с 4 по 10 августа. В течение дня температура воздуха будет сохраняться на уровне летних значений, колеблясь от 23 до 28 градусов, а в начале недели на южных территориях возможны повышения до 31 градуса. В ночные часы температура опустится до 11-16 градусов, местами в понижениях рельефа вероятно снижение до восьми градусов. В четверг ожидается прохождение активного холодного фронта с северо-востока на юго-запад региона, что приведет к изменению погодных условий: днем в большинстве районов пройдут осадки, а температурный фон несколько снизится. Синоптики уже предупреждали, что на следующей неделе ожидается понижение дневных температур до 20 градусов. При этом в Челябинске прогнозируются осадки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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