Почему Свердловская область присоединилась к экологическому мейнстриму?

Сейчас Свердловская область считается не самым экологически благоприятным регионом России. Каждый раз она и соседняя Челябинская область оказываются на последних строчках российских рейтингов.



Согласно официальным данным регионального министерства экологии и природных ресурсов, на Среднем Урале ежегодно образуется свыше 790 тысяч тонн вредных атмосферных выбросов, 560 млн квадратных метров стоков, загрязняется свыше 9 млн тонн почвы.



Ситуация должна измениться к 2024 году. Согласно национальному проекту «Экология», к этому периоду совокупный объем атмосферных выбросов в крупных промышленных центрах сократится на 22%. Также к этому периоду доля обрабатываемых отходов в России должна вырасти с 12% до 60%, утилизируемых – с 7% до 38%.



Сейчас в регионе существует сразу несколько экологически направленных программ. В рамках этих программ модернизируются промышленные производства и строятся очистные сооружения, чистятся водоемы, формируется комплексная система обращения с бытовыми отходами. На все мероприятия до 2024 года потратят свыше 4 млрд рублей.



В улучшение экологии вовлекается и бизнес. Для реализации зеленых проектов предпринимателям предлагают различные меры поддержки и льготы. К примеру, в рамках специальных программ они могут взять льготные займы и кредиты по ставке всего от 1% годовых, а также получить безвозмездные гранты до 300 млн рублей. В особой экономической зоне «Титановая долина» и в территориях опережающего социально-экономического развития для бизнеса созданы еще и особые налоговые привилегии. Все это стимулирует предпринимателей на новые идеи.



