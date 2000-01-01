Почему Свердловская область присоединилась к экологическому мейнстриму?
Сейчас Свердловская область считается не самым экологически благоприятным регионом России. Каждый раз она и соседняя Челябинская область оказываются на последних строчках российских рейтингов.
Согласно официальным данным регионального министерства экологии и природных ресурсов, на Среднем Урале ежегодно образуется свыше 790 тысяч тонн вредных атмосферных выбросов, 560 млн квадратных метров стоков, загрязняется свыше 9 млн тонн почвы.
Ситуация должна измениться к 2024 году. Согласно национальному проекту «Экология», к этому периоду совокупный объем атмосферных выбросов в крупных промышленных центрах сократится на 22%. Также к этому периоду доля обрабатываемых отходов в России должна вырасти с 12% до 60%, утилизируемых – с 7% до 38%.
Сейчас в регионе существует сразу несколько экологически направленных программ. В рамках этих программ модернизируются промышленные производства и строятся очистные сооружения, чистятся водоемы, формируется комплексная система обращения с бытовыми отходами. На все мероприятия до 2024 года потратят свыше 4 млрд рублей.
В улучшение экологии вовлекается и бизнес. Для реализации зеленых проектов предпринимателям предлагают различные меры поддержки и льготы. К примеру, в рамках специальных программ они могут взять льготные займы и кредиты по ставке всего от 1% годовых, а также получить безвозмездные гранты до 300 млн рублей. В особой экономической зоне «Титановая долина» и в территориях опережающего социально-экономического развития для бизнеса созданы еще и особые налоговые привилегии. Все это стимулирует предпринимателей на новые идеи.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области, сейчас в регионе реализуется множество зеленых инициатив, из них на сопровождении ведомства находится шесть (общий объем инвестиций - более 4,6 млрд рублей). По словам главы агентства Михаила Васильева, они готовы поддерживать начинающих экопредпринимателей, но не всех, а лишь тех, кто тщательно просчитывает все риски, чтобы стать коммерчески успешным.
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