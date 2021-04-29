Эксперты рассказали, куда вложить валютные сбережения

Ставки по банковским вкладам сейчас находятся на рекордно низком уровне Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рекордно низкие ставки по банковским вкладам (в долларах близки к нулю, а в евро по факту отрицательные) вынуждают россиян забирать деньги из банков и использовать для защиты и приумножения капитала альтернативные инструменты. По данным Центробанка РФ, за прошлый год физлица забрали с депозитов 1,68 трлн рублей. Одним из наиболее популярных вариантов размещения сбережений стали паевые инвестиционные фонды.

По словам руководителя региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергея Данилова, в 2020 году притоки в ПИФы в целом по рынку существенно превысили 200 млрд рублей. А в 2021 году, по оценкам эксперта, в стране наметился настоящий бум на паевые инвестиции. Особенное внимание привлекают валютные фонды как инструмент защиты от девальвации рубля.

Что такое ПИФы

В 2020 году притоки в ПИФы в целом по рынку превысили 200 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

ПИФы по сути представляют собой тщательно отобранные профессионалами корзины ценных бумаг, фонды могут иметь в своей основе акции, облигации и другие активы. Фондами распоряжается управляющая компания. Инвестор покупает пай — ценную бумагу, подтверждающую право владения долей фонда.

По словам Данилова, у ПИФов есть ряд преимуществ, в том числе налоговых. Внутри фонда нет налога на прибыль, на дивиденды и купоны, благодаря чему управляющие могут реинвестировать сэкономленные на налогах средства. Кроме того, после трех лет пайщик может рассчитывать на налоговый вычет. Также у паевых фондов высокая ликвидность, заявку на продажу паев можно выставить в любой рабочий день.

«ПИФы не являются прямой альтернативой валютному вкладу, но могут стать качественным дополнением к нему, так как используются для защиты от волатильности курса рубля. Именно поэтому в 2019 году „БКС Мир инвестиций“ запустил линейку валютных ПИФов, которая сейчас пользуется высокой популярностью как у консервативных, так и склонных к повышенному риску инвесторов», — рассказал Данилов.

Среди самых перспективных идей с точки зрения вложения в валюту эксперт назвал облигации надежных компаний и государств развивающихся рынков -Турции, Мексики, Бразилии и ЮАР. Эти ценные бумаги, по словам Данилова, обеспечивают самое оптимальное соотношение доходности и риска против большинства мировых классов активов (даже американских акций): среднегодовая доходность составила 7,6% в долларах США. Один из примеров фондов на таких активах — ПИФ «БКС Международные облигации».

«Если фонд основан на облигациях, то, скорее всего, он меньше рискован, если на акциях — то более рискован. В связи с этим надо смотреть инвестиционную декларацию. Чем больше доля облигаций, тем ниже риски», — рассказал независимый финансовый аналитик Виталий Калугин.

Новичкам следует начинать с ПИФов на облигации. Они наименее рискованные Фото: depositphotos.com

Еще один популярный вариант — покупка портфеля с фокусом на природные ресурсы — золото, серебро, платину, медь, алюминий, никель, сталь, нефть, газ, водород. В эти активы, к примеру, позволяет инвестировать фонд «БКС Мировые ресурсы».

Подойдут ли валютные ПИФы новичкам?

В «БКС Мир инвестиций» уверены, что рядовому розничному инвестору, который хочет начать инвестировать в ПИФы, не требуется каких-то глубоких знаний. «В финансовом холдинге „БКС Мир инвестиций“, более 25 лет работающем на рынке, представлена уникальная экспертиза команды профессиональных аналитиков и управляющих фондами. Инвестор, покупая паи фонда, присоединяется к эффективным стратегиям. Мы постоянно изучаем рынок и ищем перспективные и высокодоходные инвестиционные идеи», — отметил Данилов.

Если новичок хочет начать покупать ПИФы, то делать это, по мнению Калугина, необходимо постепенно. Начать следует с ПИФов на облигации, а уже потом можно разбавить их золотом или акциями. Данилов также отметил, что наиболее эффективной стратегией будет инвестировать небольшие суммы, но регулярно.

Эксперты уверены, что в дальнейшем ПИФы как инструмент сбережения средств будет только набирать популярность. Среди причин — не только низкая доходность по банковским вкладам. Способствуют распространению ПИФов возможность покупать их дистанционно (через мобильные приложения), а также низкий порог входа. Например, для тех же валютных ПИФов БКС он составляет от 20 долларов.