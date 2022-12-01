Тюменские слухи: школьников заманивают на свалки

О кадровых чистках, скандальном адвокате и демарше оппозиции. Выпуск 999

02 декабря 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

На этой неделе админы telegram-каналов массово превращали звезд и мировых политиков в героев аниме, а мы доверили новой нейросети наших глав регионов Коллаж URA.RU Говорят, что тюменский сенатор Совета Федерации Дмитрий Горицкий скоро закроет одну из своих успешных компаний — элита теряется в догадках, в чем причина. В это время замгубернатора Павел Белявский готовится к сложному разговору с оппозицией — она «качает» больную для власти тему. Кроме того, в свежих «Слухах»: в облдуме ждут чисток, силовиков смутила адвокат Виталия Бережного, рестораторы обидели лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Родственники тюменских мобилизованных обиделись на губернатора Губернатор Моора на отправке военных ждали пять часов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Слухачи уверяют, что родственникам тюменских мобилизованных не понравилось почти пятичасовое опоздание губернатора на отправку мобилизованных. Якобы в день, когда бойцы должны были отправиться с тюменского вокзала на новое место службы, родственники прождали властей и сам эшелон с мобилизованными несколько часов. «Многие были с тяжелыми сумками с провизией для своих военных и не могли уехать от вокзала. Боялись, что пропустят прощание. Так и просидели почти пять часов на вокзале. Начальство не опаздывает, а задерживается», — докладывают слухмейкеры. В итоге отправка прошла благополучно: власти и духовенство благословили бойцов и пожелали им скорейшего возвращения к родным и близким домой. Замгубернатора ждут в Заболотье из-за коммунистов… Сплетники из областного правительства предсказывают, что загубернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский отправится в Вагайский район усмирять местных депутатов от КПРФ. Ранее коммунисты из думы Вершинского сельского поселения Вагайского района проголосовали против принятия бюджета на 2023 год, заблокировав принятие документа. «Заболотье — политически напряженный район Тюменской области. Там у коммунистов большинство. Они попросту блокируют решения местной администрации. Раньше, в особо напряженных случаях, туда ездил предшественник Белявского Сергей Сарычев, своими методами улаживал конфликты. Вполне вероятно, что в теперь роль арбитра придется принять и Белявскому», — делятся слухачи из Желтого дома. …, а он готовится к серьезному разговору с лидером оппозиции Эсер Владимир Пискайкин разозлил власть Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В курилках регионального правительства ходит слух, что замгубернатора Павел Белявский готовится к непростому разговору с лидером фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в облдуме Владимиром Пискайкиным. Якобы власти очень недовольны, что главный тюменский эсер «качает» тему комплексного развития территорий в Тюмени, из-за которого под снос могут пойти сотни частных домов. «Вообще-то, Владимир Юрьевич политик опытный. И все годы обходил острые углы, не вступая в конфликт с правительством. Что же будет в этот раз?» — гадают слухмейкеры. Тюменский сенатор лишится одной из компаний Поговаривают, что в бизнес-империи сенатора Совфеда от Тюменской области Дмитрия Горицкого грядут перемены. Якобы одно из ООО скоро перестанет существовать. «Подрядчиков одного из строительных обществ, которыми владеет Горицкий, предупредили о том, чтобы они готовили документы для заключения договоров с другой компанией. А эту, вроде как, закроют. А может даже и обанкротят. Хотя поводов, казалось бы, нет: на продаже таунхаусов компания заработала более, чем хорошо. Может, эту самую сверхприбыль и хотят скрыть? Кто его знает. В любом случае, на контрагентах это сказаться не должно, как и на дольщиках, для которых фирма начала строить уже пятиэтажки», — докладывают источники. В облдуме ждут кадровых чисток Фуат Сайфитдинов активно вникает в дела облдумы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В аппарате Тюменской облдумы вовсю обсуждают активность спикера Фуата Сайфитдинова, который рьяно взялся за работу на новой должности. Якобы председатель регионального парламента не просто довольствуется полученным постом, а тщательно вникаем в дела думы, аппарата — в том числе. «То, что штат аппарата мягко говоря раздут — не секрет ни для кого. Теперь вот работники думы опасаются, что после ревизии Сайфитдинова, часть из них будет сокращена», — делятся слухачи. Бизнесмены не спешат делиться деньгами Сплетники поражаются, какими неприлично жадными показали себя некоторые тюменские бизнесмены в части сбора денег для мобилизованных тюменцев. Пока простые жители области отдают ощутимую часть своего бюджета на поддержку военнослужащих, те, кто действительно может себе это позволить, стоят в стороне. «Честно, мы думали, что после марафона „100 миллионов до Победы“, всяким депутатам и бизнесменам станет стыдно и они активизируются. За два дня акции люди собрали 8 млн рублей, чем не повод внести равноценный вклад? Но нет, прошло уже две недели, а в „кубышке“ для бойцов прибавилось всего 10 миллионов. Сомневаемся, что кто-то из наших крупных бизнесменов пожертвовал деньги по-тихому. Уж если бы даже сам меценат отказался публичить свое имя, то координаторы сбора точно огласили бы, что некий щедрый человек вкинул пару миллиончиков. Но нет: видимо, тюменцам самим предстоит „добить“ всю сумму», — рассуждают слухачи. Силовики не знают, что делать с адвокатом обвиняемого в убийстве тюменской девочки Ходят слухи, что в тюменском СК не знают, как поступить с адвокатом Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки. После миграции из России юрист Елена Шихова открыла собственный telegram-канал, в котором выкладывает подробности расследования нашумевшего уголовного дела. В том числе, фотографии убитого ребенка. «По идее — это уголовное дело. Но Шихова сейчас находится за границей. А это усложняет процедуру применения к ней каких-либо со стороны силовиков. Тем не менее, заочно на нее могут завести уголовку. Адвокат раскрывает слишком много информации, которая так или иначе может повлиять на исход дела об убийстве ребенка», — сообщают слухмейкеры. Тюменских ДПСников заставят вежливо общаться с пьяными водителями Сотрудникам ГИБДД поступили новые вводные Фото: Денис Моргунов © URA.RU Среди силовиков ходят слухи, что сотрудникам ГИБДД Тюменской области будет рекомендовано вести себя с пьяными водителями максимально корректно и спокойно. Поводом для этого послужил приговор инспекторам, которые получили по 3 года колонии условно за то, что грубо обращались с одним из автолюбителей в январе 2020 года. При том, что последний в момент остановки нарядом ДПС был трезв. «Когда произошел инцидент с избиением водителя, сотрудники ГИБДД думали, что он был пьян. И если бы это действительно было так, то, вероятно, превышение служебных полномочий им сошло бы с рук: сказали бы, что оказывал сопротивление. Приговор за эту ситуацию, хоть и условный, это прецедент. Думаю, что глава регионального ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер проведет с подчиненными беседу, чтобы избежать повторения таких случаев», — резюмируют слухмейкеры. Погода подкинула проблем тюменским спасателям Ходят слухи, что на фоне морозной погоды, которая установилась в Тюменской области, у спасателей прибавилось работы: стали чаще гореть автомобили. Один из последних таких пожаров произошел в Тобольске. По словам инсайдеров, спасатели отреагировали оперативно. Обошлось без жертв, но технику спасти не удалось. «Вероятно, подчиненные главы регионального управления МЧС по Тюменской области Артура Хачатряна к подобным ситуациям были готовы. Но зима еще только началась. И если холода продолжатся, без работы спасатели, к сожалению, не останутся», — считают слухачи. В бизнес-империи тюменского олигарха появился проблемный актив Гости тюменского аквапарка предпочитают селиться в других местах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Знающие люди говорят, что отель «ЛетоЛето», который находится при одноименном аквапарке в Тюмени, не приносит владельцам прибыли. Оба актива принадлежат компаниям местного олигарха Владимира Шевчика. «В большинстве номеров отеля по вечерам всегда выключен свет. Не потому, что гости в это время находятся в аквапарке. Скорее, из-за того, что там не очень много постояльцев. Гости из других регионов предпочитают снимать квартиры недалеко от аквапарка. Это, как минимум, дешевле», — говорят слухачи. Тюменской компании никак не удается презентовать свои бронежилеты Слухачи уверяют, что в тюменской компании «Беркут» начались проблемы при запуске собственного производства бронежилетов. Мол, о презентации военной амуниции слухи ходят давно, но регулярно сроки реализации товара сдвигаются. «То ли финансирования недостаточно, то ли это связано с тем, что мобилизация завершилась, и надобность в массовом производстве бронежилетов отпала. Пока тишина и на вопрос о том, когда же все-таки будет презентован товар — сотрудники фирмы разводят руками», — рассказывают слухачи. А так бы неплохая рекламная кампания получилась для губернатора Александра Моора. Тюменским военным — бронежилеты, отшитые местным производителем. И пиар, и экономия на импортных закупках, предполагают слухмейкеры. У крупных тюменских предприятий не хватает денег на айтишников IT-специалисты не рвутся на работу в Тюмени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ходят слухи, что у крупных предприятий Тюменской области не хватает денег на айтишников. Якобы на годовое сопровождение электронного документооборота у многих попросту не находится лишних средств. «Ноют, что денег нет. Просят скидки и льготы по старой корпоративной дружбе», — зубоскалят сплетники. Видимо Николаю Пуртову, директору Инвестиционного агентства Тюменской области, стоит научить предпринимателей как грамотно распределять бюджет, иначе подопечные Станислава Логинова (директора департамента информатизации Тюменской области) останутся и вовсе без работы. Крупное тюменское предприятие остро нуждается в кадрах Поговаривают, что крупное предприятие «Тюменские моторостроители» под руководством Станислава Гуца вынуждено срочно искать сотрудников на рабочие специальности. На работу требуются и инженеры, и токари, и транспортировщики, и прочие сотрудники. Слухачи предполагают, что нехватка кадров связана с провидением мобилизации, ведь многие крупные предприятия в регионе пострадали по этой же схеме. «В крупных строительных и нефтяных компаниях сколько народу повыдергивали, здесь, наверное, тоже самое. Времена непростые и все держатся за свои рабочие места, вряд ли бы кто-то так массово увольняться по собственному стал», — утверждают сплетники. Тюменские рестораторы обделили певца Сергея Жукова У Сергея Жукова «увели» место под ресторан Фото: Александр Мамаев © URA.RU Тюменские бизнесмены в гонке за лакомое местечко, освободившееся после ухода с рынка одного пивного ресторана, обогнали не абы кого, а всенародного любимца и кумира девяностых Сергея Жукова. Основатель группы «Руки вверх» планировал открыть у нас в регионе еще одно свое заведение, но шустрые рестораторы Тюмени опередили конкурента и уже готовят проект по запуску нового заведения в городе. «Жуков лично после концерта в Тюмени приезжал на встречу с арендодателями, но те уже заключили контракт с местными ребятами. Так и уехал ни с чем», — зубоскалят сплетники. Тюменцы уходят от Wildberries на обычные вещевые рынки Поговаривают, что жители Тюмени начали терять интерес к заказу товаров на сервисе Wildberries и снова закупаются вещами на привычных городских рынках. По словам слухачей, цены и там, и там примерно одинаковые. «Главный плюс вещевых рынков — там не надо ждать товар. Его можно примерить, оплатить и сразу забрать. На Wildberries так не получится. А ценники на торговой интернет-площадке и рынках почти сравнялись. У офлайн — продавцов товары часто стоят даже дешевле», — сообщают слухмейкеры. Тюменский вуз не смог избавиться от темного прошлого Студенты продолжают закрывать сессии за деньги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сплетники поговаривают, что в Тюменском индустриальном университете после смены скандального ректора Олега Новоселова мало, что изменилось. По словам инсайдеров, почти за любой предмет в стенах заведения можно получить хорошую отметку не только при помощи собственных знаний. «Пока велось следствие по делу прошлого ректора и ТИУ был под внимательнейшим присмотром — это был один разговор. Сейчас все улеглось, и ситуация возвращается „на круги своя“. Разницы нет: что Новоселов, что Вероника Ефремова [ректор ТИУ с 2019 года]. Студенты как закрывались за деньги, так и закрываются. Длинный рубль очень часто все решает», — рассказывают слухачи. Сотням тюменских подростков предложили нелегально заработать на ломе По информации инсайдеров, тюменским совершеннолетним школьникам и студентам предлагают деньги за посещение пунктов приема металлолома. Там они, используя свои паспортные данные, оформляют акт продажи металла на себя. «Почти каждый день приезжают машины (в пункты приема металлолома), наполненные людьми. Пассажиры всегда разные. По очереди заходят, заполняют акты о сдаче. В актах шестизначные суммы. Откуда привезли этот лом, есть ли на него лицензия? — неизвестно. А ребята подписывают акты, дают свои паспорта. К тому же налоги с продажи лома тоже уплачиваются. Вряд ли такую сумму потом смогут выплатить эти студенты, которых их „работодатели“ кинут», — делятся информацией источники из пунктов приема лома. Как рассказывают слухачи, особых требований к исполнителю нет. Только совершеннолетие и наличие паспорта. Ездить можно не чаще одного раза в год, а платят за такое путешествие от двух до пяти тысяч рублей, в зависимости от количества объезжаемых точек. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Говорят, что тюменский сенатор Совета Федерации Дмитрий Горицкий скоро закроет одну из своих успешных компаний — элита теряется в догадках, в чем причина. В это время замгубернатора Павел Белявский готовится к сложному разговору с оппозицией — она «качает» больную для власти тему. Кроме того, в свежих «Слухах»: в облдуме ждут чисток, силовиков смутила адвокат Виталия Бережного, рестораторы обидели лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Родственники тюменских мобилизованных обиделись на губернатора Слухачи уверяют, что родственникам тюменских мобилизованных не понравилось почти пятичасовое опоздание губернатора на отправку мобилизованных. Якобы в день, когда бойцы должны были отправиться с тюменского вокзала на новое место службы, родственники прождали властей и сам эшелон с мобилизованными несколько часов. «Многие были с тяжелыми сумками с провизией для своих военных и не могли уехать от вокзала. Боялись, что пропустят прощание. Так и просидели почти пять часов на вокзале. Начальство не опаздывает, а задерживается», — докладывают слухмейкеры. В итоге отправка прошла благополучно: власти и духовенство благословили бойцов и пожелали им скорейшего возвращения к родным и близким домой. Замгубернатора ждут в Заболотье из-за коммунистов… Сплетники из областного правительства предсказывают, что загубернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский отправится в Вагайский район усмирять местных депутатов от КПРФ. Ранее коммунисты из думы Вершинского сельского поселения Вагайского района проголосовали против принятия бюджета на 2023 год, заблокировав принятие документа. «Заболотье — политически напряженный район Тюменской области. Там у коммунистов большинство. Они попросту блокируют решения местной администрации. Раньше, в особо напряженных случаях, туда ездил предшественник Белявского Сергей Сарычев, своими методами улаживал конфликты. Вполне вероятно, что в теперь роль арбитра придется принять и Белявскому», — делятся слухачи из Желтого дома. …, а он готовится к серьезному разговору с лидером оппозиции В курилках регионального правительства ходит слух, что замгубернатора Павел Белявский готовится к непростому разговору с лидером фракции партии «Справедливая Россия — За правду» в облдуме Владимиром Пискайкиным. Якобы власти очень недовольны, что главный тюменский эсер «качает» тему комплексного развития территорий в Тюмени, из-за которого под снос могут пойти сотни частных домов. «Вообще-то, Владимир Юрьевич политик опытный. И все годы обходил острые углы, не вступая в конфликт с правительством. Что же будет в этот раз?» — гадают слухмейкеры. Тюменский сенатор лишится одной из компаний Поговаривают, что в бизнес-империи сенатора Совфеда от Тюменской области Дмитрия Горицкого грядут перемены. Якобы одно из ООО скоро перестанет существовать. «Подрядчиков одного из строительных обществ, которыми владеет Горицкий, предупредили о том, чтобы они готовили документы для заключения договоров с другой компанией. А эту, вроде как, закроют. А может даже и обанкротят. Хотя поводов, казалось бы, нет: на продаже таунхаусов компания заработала более, чем хорошо. Может, эту самую сверхприбыль и хотят скрыть? Кто его знает. В любом случае, на контрагентах это сказаться не должно, как и на дольщиках, для которых фирма начала строить уже пятиэтажки», — докладывают источники. В облдуме ждут кадровых чисток В аппарате Тюменской облдумы вовсю обсуждают активность спикера Фуата Сайфитдинова, который рьяно взялся за работу на новой должности. Якобы председатель регионального парламента не просто довольствуется полученным постом, а тщательно вникаем в дела думы, аппарата — в том числе. «То, что штат аппарата мягко говоря раздут — не секрет ни для кого. Теперь вот работники думы опасаются, что после ревизии Сайфитдинова, часть из них будет сокращена», — делятся слухачи. Бизнесмены не спешат делиться деньгами Сплетники поражаются, какими неприлично жадными показали себя некоторые тюменские бизнесмены в части сбора денег для мобилизованных тюменцев. Пока простые жители области отдают ощутимую часть своего бюджета на поддержку военнослужащих, те, кто действительно может себе это позволить, стоят в стороне. «Честно, мы думали, что после марафона „100 миллионов до Победы“, всяким депутатам и бизнесменам станет стыдно и они активизируются. За два дня акции люди собрали 8 млн рублей, чем не повод внести равноценный вклад? Но нет, прошло уже две недели, а в „кубышке“ для бойцов прибавилось всего 10 миллионов. Сомневаемся, что кто-то из наших крупных бизнесменов пожертвовал деньги по-тихому. Уж если бы даже сам меценат отказался публичить свое имя, то координаторы сбора точно огласили бы, что некий щедрый человек вкинул пару миллиончиков. Но нет: видимо, тюменцам самим предстоит „добить“ всю сумму», — рассуждают слухачи. Силовики не знают, что делать с адвокатом обвиняемого в убийстве тюменской девочки Ходят слухи, что в тюменском СК не знают, как поступить с адвокатом Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки. После миграции из России юрист Елена Шихова открыла собственный telegram-канал, в котором выкладывает подробности расследования нашумевшего уголовного дела. В том числе, фотографии убитого ребенка. «По идее — это уголовное дело. Но Шихова сейчас находится за границей. А это усложняет процедуру применения к ней каких-либо со стороны силовиков. Тем не менее, заочно на нее могут завести уголовку. Адвокат раскрывает слишком много информации, которая так или иначе может повлиять на исход дела об убийстве ребенка», — сообщают слухмейкеры. Тюменских ДПСников заставят вежливо общаться с пьяными водителями Среди силовиков ходят слухи, что сотрудникам ГИБДД Тюменской области будет рекомендовано вести себя с пьяными водителями максимально корректно и спокойно. Поводом для этого послужил приговор инспекторам, которые получили по 3 года колонии условно за то, что грубо обращались с одним из автолюбителей в январе 2020 года. При том, что последний в момент остановки нарядом ДПС был трезв. «Когда произошел инцидент с избиением водителя, сотрудники ГИБДД думали, что он был пьян. И если бы это действительно было так, то, вероятно, превышение служебных полномочий им сошло бы с рук: сказали бы, что оказывал сопротивление. Приговор за эту ситуацию, хоть и условный, это прецедент. Думаю, что глава регионального ГИБДД по Тюменской области Андрей Миллер проведет с подчиненными беседу, чтобы избежать повторения таких случаев», — резюмируют слухмейкеры. Погода подкинула проблем тюменским спасателям Ходят слухи, что на фоне морозной погоды, которая установилась в Тюменской области, у спасателей прибавилось работы: стали чаще гореть автомобили. Один из последних таких пожаров произошел в Тобольске. По словам инсайдеров, спасатели отреагировали оперативно. Обошлось без жертв, но технику спасти не удалось. «Вероятно, подчиненные главы регионального управления МЧС по Тюменской области Артура Хачатряна к подобным ситуациям были готовы. Но зима еще только началась. И если холода продолжатся, без работы спасатели, к сожалению, не останутся», — считают слухачи. В бизнес-империи тюменского олигарха появился проблемный актив Знающие люди говорят, что отель «ЛетоЛето», который находится при одноименном аквапарке в Тюмени, не приносит владельцам прибыли. Оба актива принадлежат компаниям местного олигарха Владимира Шевчика. «В большинстве номеров отеля по вечерам всегда выключен свет. Не потому, что гости в это время находятся в аквапарке. Скорее, из-за того, что там не очень много постояльцев. Гости из других регионов предпочитают снимать квартиры недалеко от аквапарка. Это, как минимум, дешевле», — говорят слухачи. Тюменской компании никак не удается презентовать свои бронежилеты Слухачи уверяют, что в тюменской компании «Беркут» начались проблемы при запуске собственного производства бронежилетов. Мол, о презентации военной амуниции слухи ходят давно, но регулярно сроки реализации товара сдвигаются. «То ли финансирования недостаточно, то ли это связано с тем, что мобилизация завершилась, и надобность в массовом производстве бронежилетов отпала. Пока тишина и на вопрос о том, когда же все-таки будет презентован товар — сотрудники фирмы разводят руками», — рассказывают слухачи. А так бы неплохая рекламная кампания получилась для губернатора Александра Моора. Тюменским военным — бронежилеты, отшитые местным производителем. И пиар, и экономия на импортных закупках, предполагают слухмейкеры. У крупных тюменских предприятий не хватает денег на айтишников Ходят слухи, что у крупных предприятий Тюменской области не хватает денег на айтишников. Якобы на годовое сопровождение электронного документооборота у многих попросту не находится лишних средств. «Ноют, что денег нет. Просят скидки и льготы по старой корпоративной дружбе», — зубоскалят сплетники. Видимо Николаю Пуртову, директору Инвестиционного агентства Тюменской области, стоит научить предпринимателей как грамотно распределять бюджет, иначе подопечные Станислава Логинова (директора департамента информатизации Тюменской области) останутся и вовсе без работы. Крупное тюменское предприятие остро нуждается в кадрах Поговаривают, что крупное предприятие «Тюменские моторостроители» под руководством Станислава Гуца вынуждено срочно искать сотрудников на рабочие специальности. На работу требуются и инженеры, и токари, и транспортировщики, и прочие сотрудники. Слухачи предполагают, что нехватка кадров связана с провидением мобилизации, ведь многие крупные предприятия в регионе пострадали по этой же схеме. «В крупных строительных и нефтяных компаниях сколько народу повыдергивали, здесь, наверное, тоже самое. Времена непростые и все держатся за свои рабочие места, вряд ли бы кто-то так массово увольняться по собственному стал», — утверждают сплетники. Тюменские рестораторы обделили певца Сергея Жукова Тюменские бизнесмены в гонке за лакомое местечко, освободившееся после ухода с рынка одного пивного ресторана, обогнали не абы кого, а всенародного любимца и кумира девяностых Сергея Жукова. Основатель группы «Руки вверх» планировал открыть у нас в регионе еще одно свое заведение, но шустрые рестораторы Тюмени опередили конкурента и уже готовят проект по запуску нового заведения в городе. «Жуков лично после концерта в Тюмени приезжал на встречу с арендодателями, но те уже заключили контракт с местными ребятами. Так и уехал ни с чем», — зубоскалят сплетники. Тюменцы уходят от Wildberries на обычные вещевые рынки Поговаривают, что жители Тюмени начали терять интерес к заказу товаров на сервисе Wildberries и снова закупаются вещами на привычных городских рынках. По словам слухачей, цены и там, и там примерно одинаковые. «Главный плюс вещевых рынков — там не надо ждать товар. Его можно примерить, оплатить и сразу забрать. На Wildberries так не получится. А ценники на торговой интернет-площадке и рынках почти сравнялись. У офлайн — продавцов товары часто стоят даже дешевле», — сообщают слухмейкеры. Тюменский вуз не смог избавиться от темного прошлого Сплетники поговаривают, что в Тюменском индустриальном университете после смены скандального ректора Олега Новоселова мало, что изменилось. По словам инсайдеров, почти за любой предмет в стенах заведения можно получить хорошую отметку не только при помощи собственных знаний. «Пока велось следствие по делу прошлого ректора и ТИУ был под внимательнейшим присмотром — это был один разговор. Сейчас все улеглось, и ситуация возвращается „на круги своя“. Разницы нет: что Новоселов, что Вероника Ефремова [ректор ТИУ с 2019 года]. Студенты как закрывались за деньги, так и закрываются. Длинный рубль очень часто все решает», — рассказывают слухачи. Сотням тюменских подростков предложили нелегально заработать на ломе По информации инсайдеров, тюменским совершеннолетним школьникам и студентам предлагают деньги за посещение пунктов приема металлолома. Там они, используя свои паспортные данные, оформляют акт продажи металла на себя. «Почти каждый день приезжают машины (в пункты приема металлолома), наполненные людьми. Пассажиры всегда разные. По очереди заходят, заполняют акты о сдаче. В актах шестизначные суммы. Откуда привезли этот лом, есть ли на него лицензия? — неизвестно. А ребята подписывают акты, дают свои паспорта. К тому же налоги с продажи лома тоже уплачиваются. Вряд ли такую сумму потом смогут выплатить эти студенты, которых их „работодатели“ кинут», — делятся информацией источники из пунктов приема лома. Как рассказывают слухачи, особых требований к исполнителю нет. Только совершеннолетие и наличие паспорта. Ездить можно не чаще одного раза в год, а платят за такое путешествие от двух до пяти тысяч рублей, в зависимости от количества объезжаемых точек. Cлухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.