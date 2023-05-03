Россия готовится к противостоянию в новой сфере

В этом стране поможет Кавказ

03 мая 2023 в 21:30 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин совершил рабочий визит в СКФО Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России На Кавказе создадут курорты мирового класса, которые после завершения СВО и открытия границ ни в чем не будут уступать зарубежным аналогам. А звание «народной здравницы» вернут региону уже в ближайшее время. Так эксперты URA.RU комментируют итоги визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минеральные воды 3 мая, где состоялось совещание с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Главы 9 регионов СКФО подробно рассказали Мишустину о создании новых логических коридоров для развития туризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Свой визит в регион Мишустин начал с осмотра стендов Кавказской инвестиционной выставки. Это пространство для презентации инвестпроектов и возможностей регионов СКФО, обсуждения ключевых проблем, всесторонней оценки инвестиционного потенциала, поиска новых направлений и решений для бизнеса. Ключевой повесткой деловой программы стало обсуждение инвестиционного и туристического потенциала Северного Кавказа: были презентованы новые бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития региона. С некоторыми проектами премьер ознакомился лично. Он посетил стенды Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Абхазии, Карачаево-Черкессии и Ставрополья. Особое внимание премьера было приковано к сферам туризма, энергетики и частных инвесторов. Михаил Мишустин внимательно ознакомился с прорывными проектами Дагестана Фото: Владимир Андреев © URA.RU Так, глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал председателю правительства о старте строительства взлетно-посадочной полосы в Махачкале, которая позволит принимать все типы самолетов, тем самым увеличив туристический поток. Мишустин отметил, что в регионе есть очень красивые места, а развитие инфраструктуры позволит привлечь туристов из всех уголков страны. Он также подчеркнул важность развития санаторно-курортных мест в СКФО. «Конечно, развитие инфраструктуры, в том числе опережающего развития, очень важно для того, чтобы построить все, что задумано. Привлечь в эти места туристов со всей страны», — сказал Мишустин. Статья по теме Регион России составит конкуренцию Сочи и Крыму Также сферу туризма в своей презентации затронул глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он сообщил премьеру о планах по расширению пропускной способности действующего аэровокзала. На сегодняшний день она составляет 800 тысяч пассажиров. Региональным аэропортом пользуются не только авиакомпании из России, но и из Турции и ОАЭ. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов презентовал премьер-министру инвестиционные проекты республики. В частности он упомянул и о развитии всесезонного курорта «Армхи» в Джейрахском районе. Правительству поручено разработать новые механизмы поддержки инвестиционных проектов на Кавказе Фото: Владимир Андреев © URA.RU По окончанию осмотра премьер направился на совещание с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Мишустин обратил внимание, что два года назад в округ были внедрены модели экономического развития, которые помогли синхронизировать действия правительства, Минэкономразвития РФ, других ведомств, регионов и госкорпораций. «Были определены пять ключевых вопросов и пять прорывных проектов кластерного типа, которые предусматривают десятки инвестиционных подпроектов, в основном в наиболее сильных отраслях, таких, как агропром и индустрия гостеприимства. Эти проекты принесли регионам более 240 млрд рублей и способствовали созданию свыше 9 тысяч рабочих мест», — уточнил председатель правительства. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину (второй справа) представили перспективные проекты в сфере туризма Фото: Владимир Андреев © URA.RU Особо Мишустин остановился на туризме, как наиболее важном направлении работы в регионах Кавказа. «Новые курорты обеспечивают рабочие места не только на конкретных туристических объектах, но и в смежных сферах. Здесь от строительства до розничной торговли — все это начинает развиваться с развитием туризма», — подчеркнул глава правительства. По его словам, спрос на комфортабельные и разнообразные путешествия внутри страны только растет. «А здесь, на Северном Кавказе есть огромное преимущество — это и уникальное расположение, и благоприятный климат, и красивейшие места. Требуется инфраструктура, которая позволит обеспечить развитие не только привычных тут видов отдыха — я имею в виду санаторно-курортный и горнолыжный туризм, — но и условия для всесезонного, пляжного, экологического туризма. И сегодня на выставке представлен целый ряд проектов как раз из этой сферы», — указал Мишустин. Главы регионов СКФО доложили о текущей экономической ситуации Фото: Владимир Андреев © URA.RU В условиях санкций и закрытых границ правительство стремится к импортозамещению в туристической отрасли, поделился член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев. «Северный Кавказ был выбран не случайно. Еще во времена Советского союза там был сильно развит механизм курортного дела. Сейчас правительство через различные механизмы поддержки пытается вернуть былой уровень. В регионе активно работает корпорация «Кавказ.РФ», запущены особые экономические и туристические зоны. Власти не просто развивают туристический потенциал, но и улучшают социально-экономическую ситуацию субъектов в целом. Правительство переходит от стимулирования внутреннего спроса к развитию мест размещения и улучшает транспортную доступность», — сказал парламентарий. Северному Кавказу хотят вернуть статус «народной здравницы». Правительство реализует крупные проекты, чтобы после открытия границ для иностранных туристов российский курорт ничем не уступал зарубежным аналогам, высказал мнение президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. «Правительство решает инфраструктурные проблемы, ведь внутренний туризм — один из ключевых вопросов повестки. Сейчас необходимо проводить и работу с аудиторией из дружественных стран. Мы понимаем, что в перспективе, когда стабилизируется ситуация в мире и границы будут открыты, нужно быть готовыми и конкурентоспособными, чтобы не просто не уступать в качестве многим курортам мира, но в каких-то вещах даже превосходить», — сказал Уманский. Горнолыжные курорты Кавказа ничем не уступают зарубежным Фото: Сергей Русанов © URA.RU Своим визитом и частыми встречами с руководителями регионов правительство показывает системный подход к развитию туристического сектора, считает президент, соучредитель Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. «СКФО — это территория, где есть море, горы, спа-центры, строятся новые отели. Власти показывают, что если ранее граждане выбирали поездки за рубеж, то сейчас полный спектр услуг они могут получить внутри страны. Видно значительное развитие горнолыжного комплекса, санаторно-курортного обеспечения. И некоторые места уже ничем не уступают зарубежным аналогам», — подытожил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Кавказе создадут курорты мирового класса, которые после завершения СВО и открытия границ ни в чем не будут уступать зарубежным аналогам. А звание «народной здравницы» вернут региону уже в ближайшее время. Так эксперты URA.RU комментируют итоги визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минеральные воды 3 мая, где состоялось совещание с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Свой визит в регион Мишустин начал с осмотра стендов Кавказской инвестиционной выставки. Это пространство для презентации инвестпроектов и возможностей регионов СКФО, обсуждения ключевых проблем, всесторонней оценки инвестиционного потенциала, поиска новых направлений и решений для бизнеса. Ключевой повесткой деловой программы стало обсуждение инвестиционного и туристического потенциала Северного Кавказа: были презентованы новые бизнес-идеи, а также актуальные направления и стратегии развития региона. С некоторыми проектами премьер ознакомился лично. Он посетил стенды Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Абхазии, Карачаево-Черкессии и Ставрополья. Особое внимание премьера было приковано к сферам туризма, энергетики и частных инвесторов. Так, глава Республики Дагестан Сергей Меликов рассказал председателю правительства о старте строительства взлетно-посадочной полосы в Махачкале, которая позволит принимать все типы самолетов, тем самым увеличив туристический поток. Мишустин отметил, что в регионе есть очень красивые места, а развитие инфраструктуры позволит привлечь туристов из всех уголков страны. Он также подчеркнул важность развития санаторно-курортных мест в СКФО. Также сферу туризма в своей презентации затронул глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Он сообщил премьеру о планах по расширению пропускной способности действующего аэровокзала. На сегодняшний день она составляет 800 тысяч пассажиров. Региональным аэропортом пользуются не только авиакомпании из России, но и из Турции и ОАЭ. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов презентовал премьер-министру инвестиционные проекты республики. В частности он упомянул и о развитии всесезонного курорта «Армхи» в Джейрахском районе. По окончанию осмотра премьер направился на совещание с членами правкомиссии по вопросам социально-экономического развития СКФО. Мишустин обратил внимание, что два года назад в округ были внедрены модели экономического развития, которые помогли синхронизировать действия правительства, Минэкономразвития РФ, других ведомств, регионов и госкорпораций. «Были определены пять ключевых вопросов и пять прорывных проектов кластерного типа, которые предусматривают десятки инвестиционных подпроектов, в основном в наиболее сильных отраслях, таких, как агропром и индустрия гостеприимства. Эти проекты принесли регионам более 240 млрд рублей и способствовали созданию свыше 9 тысяч рабочих мест», — уточнил председатель правительства. Особо Мишустин остановился на туризме, как наиболее важном направлении работы в регионах Кавказа. «Новые курорты обеспечивают рабочие места не только на конкретных туристических объектах, но и в смежных сферах. Здесь от строительства до розничной торговли — все это начинает развиваться с развитием туризма», — подчеркнул глава правительства. По его словам, спрос на комфортабельные и разнообразные путешествия внутри страны только растет. «А здесь, на Северном Кавказе есть огромное преимущество — это и уникальное расположение, и благоприятный климат, и красивейшие места. В условиях санкций и закрытых границ правительство стремится к импортозамещению в туристической отрасли, поделился член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев. «Северный Кавказ был выбран не случайно. Еще во времена Советского союза там был сильно развит механизм курортного дела. Сейчас правительство через различные механизмы поддержки пытается вернуть былой уровень. В регионе активно работает корпорация «Кавказ.РФ», запущены особые экономические и туристические зоны. Северному Кавказу хотят вернуть статус «народной здравницы». Правительство реализует крупные проекты, чтобы после открытия границ для иностранных туристов российский курорт ничем не уступал зарубежным аналогам, высказал мнение президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. «Правительство решает инфраструктурные проблемы, ведь внутренний туризм — один из ключевых вопросов повестки. Своим визитом и частыми встречами с руководителями регионов правительство показывает системный подход к развитию туристического сектора, считает президент, соучредитель Общенационального Союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. «СКФО — это территория, где есть море, горы, спа-центры, строятся новые отели. Власти показывают, что если ранее граждане выбирали поездки за рубеж, то сейчас полный спектр услуг они могут получить внутри страны. Видно значительное развитие горнолыжного комплекса, санаторно-курортного обеспечения. И некоторые места уже ничем не уступают зарубежным аналогам», — подытожил эксперт.