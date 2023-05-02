Регион России составит конкуренцию Сочи и Крыму

Он уже вошел в пятерку лидеров по туризму

02 мая 2023 в 17:35 Размер текста - 17 +

На Северном Кавказе готовятся к большому совещанию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Курорты Северного Кавказа составят конкуренцию Сочи и Крыму. Регион уже вошел в пятерку лидеров, а внимание премьер-министра РФ Михаила Мишустина к развитию округа ускорит процесс. Так эксперты URA.RU трактуют итоги встреч главы правительства с руководством четырех субъектов Северо-Кавказского федерального округа перед совещанием правительственной комиссии в Минводах 3 мая. Мишустин встретился в Москве с исполняющим обязанности главы Северной Осетии Сергеем Меняйло и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, а с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым — во время поездки в Черкесск 28 апреля. Переговоры проходят в преддверии заседания правкомисии по развитию СКФО, назначенного на 3 мая в Минводах. Накануне правительственной комиссии в Минводах премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с главами четырех регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мишустин интересовался у глав субъектов инвестпроектами, созданием инфраструктуры и самым важным — итогами реализации новой социально-экономической модели развития. Она была предложена на правкомиссии по развитию СКФО в июне 2021 года. Тогда премьер обозначил опорные направления для изменения макрорегиона, в число которых вошли туризм, сельское хозяйство и промышленность. «Мы активно обсуждали по поручению президента РФ Владимира Путина модель экономического развития регионов Северного Кавказа. Сделаны четыре основных показателя — рост инвестиций, рост внутреннего регионального продукта, объем доходов жителей и количество рабочих мест», — подчеркнул Мишустин в разговоре с главой Карачаево-Черкессии. Туризм — самый мощный мультипликатор экономики, считает Михаил Мишустин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Правительство активно поддерживает развитие туризма, поскольку, это привлекает инвестиции в смежные отрасли, заявил премьер. «Это самый мощный мультипликатор, результатом которого становятся хорошие дороги, гостиницы, инфраструктура, связанная с сервисом», — добавил Мишустин. В Северо-Кавказском округе надеются, что правкомиссия в Минводах, к которой готовится Мишустин, будет такой же продуктивной, как и совещание в 2021 году, отметил депутат Госдумы от Республики Дагестан Бийсултан Хамзаев. По его словам, премьер выполнил обещания, которые поднимали представители Дагестана во время его прошлого визита. «Внимание второго лица государства даст хороший импульс вопросам, которые по той или иной причине долго решаются. Правкомиссия — это возможность их проработать с председателем правительства РФ, показав рекреационный, санаторно-курортный потенциал региона», — поделился точкой зрения депутат. Михаил Мишустин проконтролирует выполнение инвестпроектов, на которые выделены федеральные средства, отмечают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Округ развивается за счет федеральных средств и федеральных целевых программ, поэтому контроль за выполнением планов более серьезный, более внимательный, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Регион быстроразвивающийся с реальным приростом населения, поэтому имеет особое значение. Его география с точки зрения соседних стран и происходящих на Южном Кавказе событий, важна. Надо следить, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. В последние годы периодически появлялась напряженность во взаимоотношениях национальных групп, религиозных вопросов. Чтобы этого не было, должно быть пристальное внимание со стороны федерального центра, которое проявляется в создании новых рабочих мест, инвестициях, развитии инфраструктуры. Все это дает возможность округу развиваться», — рассказал политолог. Визит Мишустина связан с этапом развития туристической отрасли, полагает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина. В 2022 году курорты Северного Кавказа вошли в пятерку самых привлекательных для туристов в 2022 году и способны составить конкуренцию Черноморским курортам, в том числе Сочи и Крыму. Средний рост турпотока превысил 30%. Драйверами стали Дагестан, Чечня и Карачаево-Черкессия. Статья по теме Курорты России сделают доступнее для жителей страны По словам председателя правления «Всероссийского объединения туристов» Романа Бобылева, развитие данного направления с точки зрения экономики может стать основополагающим — «имеет все шансы и перспективы». «Курорты Северного Кавказа наша база и потенциал для расширения внутреннего туризма. Делается огромная работа по обеспечению доступности курортов, формированию адекватной ценовой политики, повышению уровня сервиса и качества услуг. Но о развитии этого можно говорить, если построена, дополнена и реконструирована инфраструктура», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курорты Северного Кавказа составят конкуренцию Сочи и Крыму. Регион уже вошел в пятерку лидеров, а внимание премьер-министра РФ Михаила Мишустина к развитию округа ускорит процесс. Так эксперты URA.RU трактуют итоги встреч главы правительства с руководством четырех субъектов Северо-Кавказского федерального округа перед совещанием правительственной комиссии в Минводах 3 мая. Мишустин встретился в Москве с исполняющим обязанности главы Северной Осетии Сергеем Меняйло и главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, а с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и главой Карачаево-Черкессии Рашидом Темрезовым — во время поездки в Черкесск 28 апреля. Переговоры проходят в преддверии заседания правкомисии по развитию СКФО, назначенного на 3 мая в Минводах. Мишустин интересовался у глав субъектов инвестпроектами, созданием инфраструктуры и самым важным — итогами реализации новой социально-экономической модели развития. Она была предложена на правкомиссии по развитию СКФО в июне 2021 года. Тогда премьер обозначил опорные направления для изменения макрорегиона, в число которых вошли туризм, сельское хозяйство и промышленность. «Мы активно обсуждали по поручению президента РФ Владимира Путина модель экономического развития регионов Северного Кавказа. Сделаны четыре основных показателя — рост инвестиций, рост внутреннего регионального продукта, объем доходов жителей и количество рабочих мест», — подчеркнул Мишустин в разговоре с главой Карачаево-Черкессии. Правительство активно поддерживает развитие туризма, поскольку, это привлекает инвестиции в смежные отрасли, заявил премьер. «Это самый мощный мультипликатор, результатом которого становятся хорошие дороги, гостиницы, инфраструктура, связанная с сервисом», — добавил Мишустин. В Северо-Кавказском округе надеются, что правкомиссия в Минводах, к которой готовится Мишустин, будет такой же продуктивной, как и совещание в 2021 году, отметил депутат Госдумы от Республики Дагестан Бийсултан Хамзаев. По его словам, премьер выполнил обещания, которые поднимали представители Дагестана во время его прошлого визита. Округ развивается за счет федеральных средств и федеральных целевых программ, поэтому контроль за выполнением планов более серьезный, более внимательный, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. «Регион быстроразвивающийся с реальным приростом населения, поэтому имеет особое значение. Его география с точки зрения соседних стран и происходящих на Южном Кавказе событий, важна. Надо следить, чтобы ситуация не выходила из-под контроля. В последние годы периодически появлялась напряженность во взаимоотношениях национальных групп, религиозных вопросов. Чтобы этого не было, должно быть пристальное внимание со стороны федерального центра, которое проявляется в создании новых рабочих мест, инвестициях, развитии инфраструктуры. Все это дает возможность округу развиваться», — рассказал политолог. Визит Мишустина связан с этапом развития туристической отрасли, полагает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина. В 2022 году курорты Северного Кавказа вошли в пятерку самых привлекательных для туристов в 2022 году и способны составить конкуренцию Черноморским курортам, в том числе Сочи и Крыму. Средний рост турпотока превысил 30%. Драйверами стали Дагестан, Чечня и Карачаево-Черкессия. По словам председателя правления «Всероссийского объединения туристов» Романа Бобылева, развитие данного направления с точки зрения экономики может стать основополагающим — «имеет все шансы и перспективы». «Курорты Северного Кавказа наша база и потенциал для расширения внутреннего туризма. Делается огромная работа по обеспечению доступности курортов, формированию адекватной ценовой политики, повышению уровня сервиса и качества услуг. Но о развитии этого можно говорить, если построена, дополнена и реконструирована инфраструктура», — резюмировал эксперт.