Врачи тюменской больницы подняли бунт: чего они требуют

Проблемы в здравоохранении грозят отставками в правительстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника. Тюмень, поликлиника, кабинет врача, врач, доктор
В тюменском здравоохранении зреет коллапс Фото:

Не прошло и недели с момента массового увольнения сотрудников скорой помощи в Нижней Тавде, как в Тюменской области случилось новое ЧП. Из областной клинической больницы №1 в один раз уволились порядка 20 работников медицинского персонала — фельдшеров, медсестер, сотрудников скорых. Еще порядка 40 недовольных пишут письмо Путину. Низкие зарплаты, переработки и хамское отношение руководства — вот чем объясняют свое недовольство врачи.

Почему из ОКБ бегут сотрудники

Клипарт. медицина Областная клиническая больница 1. Тюмень
Штат областной больницы пустеет из-за недовольства сотрудников
Фото:

Новая волна увольнений из ОКБ №1 — результат накипевшей злобы и чувства несправедливости. «Работа в больнице — это большая ответственность и нагрузка. Все, чего хочет сотрудник — это добросовестного отношения и адекватной оценки своего труда. Уже около года просили проиндексировать заработные платы, но результата никакого. Терпение у людей закончилось», — объясняют причины увольнения сотрудников собеседники агентства, близкие к областной больнице. По их словам, уволившиеся чаще всего устраиваются в частные клиники, где зарплаты зачастую выше, а нагрузка — ниже. Если в госклинике зарплата медперсонала составляет 35-50 тысяч рублей, то в частной — от 50 тысяч.

По словам недовольных сотрудников больницы, пожелавших остаться анонимными, главный врач больницы Иван Попов повлиять на ситуацию не может. Полномочий повышать зарплаты у него нет, а в департамент здравоохранения, по их словам, обращаться уже бесполезно. «Директору департамента Наталье Логиновой писать бесполезно. Общались уже с ней около год назад. Вела себя надменно, но решений до сих пор нет», — утверждают источники агентства. Недовольные собирают подписи под петицию, которую отправят Владимиру Путину.

Деньги. Курган
Медперсонал не устраивает уровень оплаты труда
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Кто запугал врачей

URA.RU выяснило, что, несмотря на большое недовольство, сотрудники ОКБ не обращались в правозащитные организации. Агентство связалось с областным профсоюзом врачей и с тюменским региональным медицинским обществом. Заявок от медперсонала ОКБ №1 туда не поступало. Даже с журналистами уволившиеся общаться не захотели, а потому передавали информацию через посредников на условиях анонимности. Источники связывают это с тем, что люди оказались запуганы руководством депздрава и предпочитают не обращаться ни в какие инстанции, чтобы не иметь проблем в будущем.

Несмотря на критику Логиновой, в тюменском правительстве она на хорошем счету. Она заработала статус грамотного специалиста, но масштаб последних событий сильно ударил по авторитету чиновницы.

«Логинова — протеже вице-губернатора Ольги Кузнечевских и зампреда облдумы Натальи Шевчик. Ее позиции в Желтом доме крепки, но это пока. Если увольнения продолжатся, в депздраве могут произойти кадровые перестановки», — говорят собеседники агентства из политического бомонда региона.

Депздрав отказался отвечать на вопросы

В департаменте здравоохранения раскрывать подробности инцидента агентству отказались и на заданные вопросы не ответили. Агентство просило сообщить точное число уволившихся сотрудников, причины и меры для предотвращения коллапса. Там сообщили, что недовольные сотрудники могут проконсультироваться по трудовым вопросам в региональном кадровом центре здравоохранения, который два года назад учредил департамент. Каждое обращение рассматривается, обсуждается и решается с заявителем индивидуально.

По данным агентства, в настоящее время на рассмотрении регионального кадрового центра здравоохранения находится несколько обращений от сотрудников медицинских организаций. Чаще всего вопросы связаны с низким уровнем зарплат.

Сумеет ли вице-губернатор урегулировать конфликт?

Тюменцы слушают послание президента России Владимира Путина федеральному собранию. Тюмень
Справляться с проблемами в ручном режиме придется Кузнечевских
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Инцидент в ОКБ №1 в ручном режиме решает вице-губернатор Ольга Кузнечевских, которая курирует сферу здравоохранения в регионе. Так же было и в Нижней Тавде, где из-за сокращения премиальных в раз уволилось 20 сотрудников скорой помощи. Сейчас в экстренном порядке рассматриваются способы, как вернуть ушедший персонал областной больницы, и где найти финансирования для стимулирования сотрудников. Разовый уход такого количества специалистов неминуемо повлечет к перебоям в работе больницы.

Новые источники финансирования в нынешней ситуации найти крайне непросто. Расходы бюджеты на медицину в 2024 году в Тюменской области существенно сократились в сравнении с 2023. Их снизили почти на треть, с 30 до 22 млрд рублей. Хоть региональный бюджет остается социально-ориентированным, большая часть денег уходит в сферу ЖКХ. Если в таком непростом положении удастся исправить ситуацию — это станет настоящей победой для вице-губернатора.

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Не прошло и недели с момента массового увольнения сотрудников скорой помощи в Нижней Тавде, как в Тюменской области случилось новое ЧП. Из областной клинической больницы №1 в один раз уволились порядка 20 работников медицинского персонала — фельдшеров, медсестер, сотрудников скорых. Еще порядка 40 недовольных пишут письмо Путину. Низкие зарплаты, переработки и хамское отношение руководства — вот чем объясняют свое недовольство врачи. Почему из ОКБ бегут сотрудники Новая волна увольнений из ОКБ №1 — результат накипевшей злобы и чувства несправедливости. «Работа в больнице — это большая ответственность и нагрузка. Все, чего хочет сотрудник — это добросовестного отношения и адекватной оценки своего труда. Уже около года просили проиндексировать заработные платы, но результата никакого. Терпение у людей закончилось», — объясняют причины увольнения сотрудников собеседники агентства, близкие к областной больнице. По их словам, уволившиеся чаще всего устраиваются в частные клиники, где зарплаты зачастую выше, а нагрузка — ниже. Если в госклинике зарплата медперсонала составляет 35-50 тысяч рублей, то в частной — от 50 тысяч. По словам недовольных сотрудников больницы, пожелавших остаться анонимными, главный врач больницы Иван Попов повлиять на ситуацию не может. Полномочий повышать зарплаты у него нет, а в департамент здравоохранения, по их словам, обращаться уже бесполезно. «Директору департамента Наталье Логиновой писать бесполезно. Общались уже с ней около год назад. Вела себя надменно, но решений до сих пор нет», — утверждают источники агентства. Недовольные собирают подписи под петицию, которую отправят Владимиру Путину. Кто запугал врачей URA.RU выяснило, что, несмотря на большое недовольство, сотрудники ОКБ не обращались в правозащитные организации. Агентство связалось с областным профсоюзом врачей и с тюменским региональным медицинским обществом. Заявок от медперсонала ОКБ №1 туда не поступало. Даже с журналистами уволившиеся общаться не захотели, а потому передавали информацию через посредников на условиях анонимности. Источники связывают это с тем, что люди оказались запуганы руководством депздрава и предпочитают не обращаться ни в какие инстанции, чтобы не иметь проблем в будущем. «Логинова — протеже вице-губернатора Ольги Кузнечевских и зампреда облдумы Натальи Шевчик. Ее позиции в Желтом доме крепки, но это пока. Если увольнения продолжатся, в депздраве могут произойти кадровые перестановки», — говорят собеседники агентства из политического бомонда региона. Депздрав отказался отвечать на вопросы В департаменте здравоохранения раскрывать подробности инцидента агентству отказались и на заданные вопросы не ответили. Агентство просило сообщить точное число уволившихся сотрудников, причины и меры для предотвращения коллапса. Там сообщили, что недовольные сотрудники могут проконсультироваться по трудовым вопросам в региональном кадровом центре здравоохранения, который два года назад учредил департамент. Каждое обращение рассматривается, обсуждается и решается с заявителем индивидуально. Сумеет ли вице-губернатор урегулировать конфликт? Инцидент в ОКБ №1 в ручном режиме решает вице-губернатор Ольга Кузнечевских, которая курирует сферу здравоохранения в регионе. Так же было и в Нижней Тавде, где из-за сокращения премиальных в раз уволилось 20 сотрудников скорой помощи. Сейчас в экстренном порядке рассматриваются способы, как вернуть ушедший персонал областной больницы, и где найти финансирования для стимулирования сотрудников. Разовый уход такого количества специалистов неминуемо повлечет к перебоям в работе больницы. Новые источники финансирования в нынешней ситуации найти крайне непросто. Расходы бюджеты на медицину в 2024 году в Тюменской области существенно сократились в сравнении с 2023. Их снизили почти на треть, с 30 до 22 млрд рублей. Хоть региональный бюджет остается социально-ориентированным, большая часть денег уходит в сферу ЖКХ. Если в таком непростом положении удастся исправить ситуацию — это станет настоящей победой для вице-губернатора.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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