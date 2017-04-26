{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,85
Динамика за 2 недели
Евро 60,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:14  26 апреля 2017 7

Ученые выяснили, что голод делает человека умнее

Евгений Куйвашев посетил ОКБ №1. Екатеринбург, диагностика, мозг человека, томография, Онкология
Поиск пищи провоцирует рост новых клеток мозгаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Британские ученые заявили, что гормон, который выделяет эндокринная система для сигнализирования организму в необходимости получения пищи, вызывая чувство голода, может оказывать положительное влияние на мозг. Именно этот гормон стимулирует рост новых мозговых клеток, защищая при этом от старения те, которые уже есть у человека.

Гормон голода (грелин) провоцирует активное восстановление клеток мозга, обеспечивая организм ресурсом мозга для поиска пищи. Когда во время эксперимента вводили инъекции грелина мышам, они намного лучше обучались поиску пищи и быстрее проходили тесты в лабиринте, пишет «Федеральное агентство новостей».

Также, по словам ученого Джеффри Дэвиса из британского Университета Свонси, когда к выращиваемым клеткам мозга мыши добавляли грелин, они росли и развивались значительно быстрее.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров