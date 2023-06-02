Минобороны: ВС РФ уничтожили ключевые военные объекты Украины

Российская армия поразила высокоточным ударом средства противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

В ВСУ решили мобилизовать женщин-полиглотов

В украинские войска предложили мобилизовать женщин-переводчиков для помощи с иностранной техникой в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный комиссар Харьковского областного территориального центра комплектования Владимир Арап.

Военкор объяснил смысл создания новых военных округов

Спецоперация на Украине показала, что в современных конфликтах численность вооруженных сил имеет большое значение, поэтому Минобороны необходимо пересмотреть концепцию российской армии. Именно для этого в РФ планируется создание двух новых военных округов — Московского и Ленинградского. Об этом заявил военкор Александр Коц.

Советник Залужного пригрозил новыми нападениями на Россию

Советник главнокомандующего армии Украины Валерия Залужного Виктор Назаров заявил, что атак по территориям России станет больше. Он также отметил, что Украина могла разработать специальный военный план, в котором есть отвлекающие маневры.

Глава минобороны Британии Уоллес: Украина может захватить Крым в этом году

Украина сможет захватить Крым в этом году только в случае, если у российских сил закончатся военные возможности. Таким мнением поделился министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В свердловский фонд «Защитники Отечества» начали обращаться участники СВО и их семьи

В свердловское отделение фонда «Защитники Отечества», чьей основной задачей является помощь участникам СВО и их семьям, уже обратилось более 40 человек. В основном их волнуют вопросы соцподдержки, реабилитации, получение статуса ветерана боевых действий и другие. Об этом URA.RU рассказали представители филиала.

Зеленский и Кличко устроили публичный скандал из-за бомбоубежищ на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на плохое использование бюджетных средств для строительства бомбоубежищ в городе. Он обвинил в этом партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Свердловский омбудсмен и звезда «Уральских пельменей» объединились ради СВО. Фото

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков передали военным микроавтобус для доставки гуманитарных грузов в зону СВО. Машину для участников спецоперации приобрела свердловская благотворительница «баба Света». Об этом сообщает департамент информационной политики.

В офисе Зеленского заявили, что восемь стран передадут Киеву истребители F-16

Восемь стран готовы передать истребители F-16 Украине. Об этом сообщил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква.

Житель Салехарда передал коллекционный советский «джип» бойцам СВО. Видео

Житель Салехарда (ЯНАО), водитель с сорокалетним стажем Юрий Грозных, передал советский автомобиль ГАЗ-69 землякам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции. Редкую модель внедорожника он отреставрировал своими руками, сообщили представители окружной НКО «Народный фронт».

РИА Новости: упавший под Калугой дрон выжег гектар земли рядом с НПЗ

Беспилотник, который упал в Калужской области 1 июня, выжег гектар земли рядом с нефтеперерабатывающим заводом. Об этом заявил представитель экстренных служб.

Глава Минобороны Британии заявил, что у Запада заканчивается оружие для Украины

У западных стран заканчиваются запасы вооружения, которое можно было бы передать Украине. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В Сербии нашли секретное оружие России, способное победить Украину

Россия может модернизировать свои старые фугасные бомбы, сделав их планирующими («умными»). Об этом сообщает сербское издание «Политика».

Премьер Венгрии Орбан потребовал не допустить контрнаступления ВСУ

Украину нужно отговорить от контрнаступления и переориентировать на мирные переговоры. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В США пообещали Украине «кровавую баню» в случае контрнаступления

Украина столкнется с множеством препятствий во время контрнаступления, которые станут для нее «кровавой баней». Одними из таких будут укрепления, созданные российской стороной. Об этом заявил отставной офицер Корпуса морской пехоты и эксперт по вопросам обороны Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

В Сургутском районе ХМАО увековечили память героя СВО

В поселке Солнечном Сургутского района ХМАО установили мемориальную доску в честь героя СВО Саймана Исрафилова. Об этом сообщает в социальных сетях «Вестник Сургутского района».

Столтенберг: у НАТО закончились средства для поддержки Украины

У НАТО закончились боеприпасы для поддержки Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Осло после двухдневной встречи министров иностранных дел альянса. «Союзники исчерпали запасы, чтобы иметь возможность поддержать Украину», — заявил Столтенберг в интервью агентству Bloomberg. Он призвал страны альянса наращивать производство боеприпасов.

Глава Смоленской области подтвердил атаку беспилотников ВСУ. Фото

Ночью 2 июня два объекта топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Смоленской области были атакованы беспилотниками. Об этом заявил врио губернатора региона Василий Анохин.

SHOT: беспилотники ВСУ атаковали газовую и нефтеперерабатывающую станции в Смоленской области

В Смоленской области беспилотниками были атакованы газовая и нефтеперерабатывающая станции. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

ВСУ начали активные обстрелы Брянской области

ВСУ устроили обстрел села Новая Погощь Суземского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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