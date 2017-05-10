02:31 10 мая 2017 0

Телеведущий призвал не считать России правопреемницей СССР Фото: пресс-служба правительства России

Политобозреватель ВГТРК Сергей Брилев предложил «не считать больше Россию правопреемницей СССР», а считать ее «продолжателем дела СССР». Эта мысль прозвучала во время прямого включения со Спасской башни Кремля.

Как отмечают «Новые известия», заявление Брилева можно интерпретировать как желание поменять правовой статус России. Впрочем, что было главным «делом СССР», телеведущий тоже не уточнил. За него это сделали «Новые известия». Издание отмечает, что «делом СССР» было «сохранение и постоянное расширение советской империи, исходя из базовой цели мировой революции и победы социализма над капитализмом во всем мире». СМИ упрекнуло коллегу в том, что он призывает «вернуться на рельсы тотального милитаризма», хотя высказывает предположение, что идея стать «продолжателем дела СССР», скорее всего, была импровизацией «не в меру разговорчивого ведущего», и напоминает о другом его конфузе, когда во фразе «сыне члена Госдумы» он перепугал местами первые два слова.