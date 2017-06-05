МВФ и Всемирный банк одобрили проект пенсионной реформы на Украине

02:57 05 июня 2017 0

Минимальная пенсия на Украине в данный момент - 1,312 тысячи гривен (около 45 евро). Фото: Pixabay

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк поддержали законопроект реформирования пенсионной системы Украины. Об этом сообщает пресс-служба украинского министерства социальной политики.

«Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, основанного на лучшем мировом опыте и дающего ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом», — цитирует сообщение «Газета.ру».

Проект пенсионной реформы на Украине разрабатывался по поручению премьер-министра Владимира Гройсмана. Он лично принял участие в переговорах с главой миссии МВФ Роном Ван Роденом. Согласно новым требованиям, пенсия будет начисляться гражданам, имеющим 25 и более лет трудового стажа (по действующему законодательству достаточно было проработать 15 лет), напоминает телеканал 360.