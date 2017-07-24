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24 июля 2017
23 июля 2017
00:57  24 июля 2017 0

Вирус поразил несколько сотен приложений в Google Play

киберпиратство, хакер, диски, взятка,коррупция, хакер, киберпиратство, хакерство, сетевой взлом
Данные о банковских картах владельца гаджета программа отправляет хакерамФото: depositphotos.com © URA.RU

Очередная вредоносная программа, похищающая данные о банковских картах, обнаружена специалистами компании DrWeb в магазине андроид-приложений GooglePlay. Эксперты рекомендовали не устанавливать подозрительные приложения и регулярно проверять гаджет антивирусными программами.

Как пишет «Экономика сегодня», программа BankBot выглядит работает в фоновом режиме, а при запуске платежных приложений выводит на экран фальшивое окно, данные с которого отправляет хакерам. Большинство пострадавших — жители Великобриатании и США.

BankBot также может похитить переписку из популярных приложений, таких как WhatsApp, Viber, Messenger, Spanchat и Instagram. При этом владелец гаджета, как правило, уверен в том, что вредоносная программа удалена, сообщает Nation News.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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