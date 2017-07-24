Очередная вредоносная программа, похищающая данные о банковских картах, обнаружена специалистами компании DrWeb в магазине андроид-приложений GooglePlay. Эксперты рекомендовали не устанавливать подозрительные приложения и регулярно проверять гаджет антивирусными программами.
Как пишет «Экономика сегодня», программа BankBot выглядит работает в фоновом режиме, а при запуске платежных приложений выводит на экран фальшивое окно, данные с которого отправляет хакерам. Большинство пострадавших — жители Великобриатании и США.
BankBot также может похитить переписку из популярных приложений, таких как WhatsApp, Viber, Messenger, Spanchat и Instagram. При этом владелец гаджета, как правило, уверен в том, что вредоносная программа удалена, сообщает Nation News.