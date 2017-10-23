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23 октября 2017
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21 октября 2017
20 октября 2017
13:42  23 октября 2017 0

Челябинские чиновники добровольно отказались от бесплатного паркинга

Заседание городской думы. Челябинск., парковка, театральная площадь
Театральная площадь станет большой платной парковкойФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первая платная парковка в центре Челябинска появится на Театральной площади перед городской администрацией. Сотрудникам мэрии, ранее парковавшим свои автомобили бесплатно, придется платить. До 2022 года в Челябинске будет построено 500 таких парковок, рассказал мэр города Евгений Тефтелев.

Сейчас на Театральной площади ведутся работы для обустройства парковки, МБУ «Городские парковки» решает правовые вопросы и устанавливает тарифы. Ориентировочно плату за стоянку перед мэрией начнут взимать с ноября. По словам Тефтелева, на парковке будут места для инвалидов и льготников. «Сотрудники администрации будут платить на общих основаниях», — отметил он. Градоначальник назвал такой вариант цивилизованным и подчеркнул, что в последнее время с площади все чаще и чаще эвакуируют машины сотрудников.

До 2020 года, когда в Челябинске должны состояться саммиты ШОС и БРИКС, в центре города появится 500 платных парковок. Евгений Тефтелев 20 октября подписал постановление, в котором указан список улиц, где будут созданы платные парковки. Это вся центральная часть города. Одним инвесторов по строительству парковок может стать московская компания УК «РВМ Капитал» (RWM Сapital) в рамках создания единого парковочного пространства в Челябинске.

Жители Челябинска негативно восприняли перспективы сделать весь центр города платным для парковок. В социальных сетях пишут, что теперь все автомобили будут ставить во дворах жилых домов на центральных улицах. Ранее платные парковки пыталось обустроить МБУ «Городские парковки», но это вылилось в попытку передела рынка.

Альбина Золотухина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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