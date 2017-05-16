19:37 16 мая 2017 0

Южноуральцы еще пожалеют о «самопальных» паркингах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За час парковки в центре города челябинцам придется заплатить 30 рублей. Исключение сделают для инвалидов, ветеранов и многодетных. Таковы основные положения проекта Единого парковочного пространства, представленного депутатам гордумы Челябинска 16 мая.

Его разработала московская компания УК «РВМ Капитал» (RWM Сapital), ранее взявшая на себя инвестирование предпроектной подготовки строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург и реконструкции набережной реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Проект платных парковок выглядит более реально: до 2031 года в областном центре предполагается создать 8 тыс. парковочных мест, которые оснастят автоматами приема денег и благоустроят. За их использование автомобилистам придется платить с 8 утра до 8 вечера, кроме праздчниых и выходных дней.

Вложения в обустройство платных паркингов оцениваются в 300 млн рублей. С точки зрения разработчика, это улучшит архитектурных облик Челябинска и комфорт городской среды, а также повысит доступность больниц и прочих социальных учреждений. Кроме того, городу достанутся 10% от выручки и штрафы с нарушителей правил парковки.

«Это бред. Если говорить о едином парковочном пространстве, то его надо рассчитывать и планировать, исходя из числа в 300 тыс. автомобилей. Тогда можно будет говорить об оптимизации транспортных потоков, улучшении экологии и тому подобном. А выискивать 8 тысяч платных мест можно лишь ради того, чтобы обогатить кучку избранных», — прокомментировал «URA.RU» эксперт в сфере транспорта и логистики Яков Гуревич.

Ранее проект единого парковочного пространства, внедрение которого намечено на конец 2017 года, был одобрен губернатором Борисом Дубровским. По мнению главы региона, платные парковки заставят горожан больше пользоваться общественным транспортом и улучшат экологическую ситуацию в мегаполисе. Теперь вопрос должен пройти обсуждение на заседании гордумы, общественные слушания и публичную экспертизу.