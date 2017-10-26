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26 октября 2017
25 октября 2017
24 октября 2017
16:46  26 октября 2017 0

Пермские дети на месяц останутся без защитника

Круглый стол ОНФ. Пермь., павел миков
Павел Миков покинул пост уполномоченного по правам ребенка, став «взрослым» омбудсменомФото: Василий Заболотных © URA.RU

Заксобрание Пермского края утвердило кандидатуру Павла Микова на пост уполномоченного по правам человека в регионе. Кто теперь займет пост детского омбудсмена, который автоматически освободил Миков, пока неизвестно. Ходят слухи, что должность достанется одному из членов Общественной палаты.

В четверг, 26 октября, депутаты краевого Заксобрания рассмотрели вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека. Парламентариям была предложена только одна кандидатура — Павел Миков. 44 человека проголосовали за него, 12 — против. Голосование было тайным, но, вероятно, против Микова мог проголосовать депутат от КПРФ Владимир Корсун. Коммунист припомнил омбудсмену скандал в Пешнигортском детдоме, когда тот вступился за воспитанников, насиловавших девочек.

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Должность уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае будет оставаться свободной еще месяц, пояснила «URA.RU» пресс-секретарь омбудсмена Евгения Бродникова. В течение месяца депутатам будут предлагаться кандидаты на этот пост, и на следующей пленарке парламентарии утвердят чиновника. Пока никаких официальных кандидатур не называется.

Сам Павел Миков пояснил журналистам, что с ним не обсуждались претенденты на этот пост. На портале «В курсе» появилась информация, что вакантную должность может занять член Общественной палаты Светлана Денисова. Она также является председателем АНО «Пермский городской родительский совет». Сама Светлана Денисова сообщила корреспонденту «URA.RU», что пока не комментирует эту информацию.

Среди кандидатов, которых бы на посту детского омбудсмена хотела видеть общественность, называлось имя Дмитрия Жебелева — создателя самого авторитетного в Перми благотворительного фонда «Дедморозим». Сам он пояснил «URA.RU», что пока предложений занять пост не получал. При этом Дмитрий Жебелев сказал, что на посту уполномоченного по правам ребенка хотел бы видеть руководителя благотворительной организации «Территория семьи» Анну Зуеву или бывшего замминистра социального развития Прикамья Сергея Большакова.

Анна Белкина
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