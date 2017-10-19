19:21 19 октября 2017 0

Татьяна Марголина занимает пост пермского омбусмена уже 10 лет. 26 октября она освобождает эту должность Фото: сайт уполномоченного по правам человека в Пермском крае

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Татьяна Марголина провела свою последнюю пресс-конференции на этом посту. Краткий итог: смогли преодолеть ксенофобию, но в реализации политических прав еще много проблем.

Татьяна Марголина занимает пост пермского омбусмена уже 10 лет. 26 октября она освобождает эту должность. Ее преемником станет Павел Миков, который сейчас является уполномоченным по правам ребенка. В четверг, 19 октября, Марголина последний раз встретилась со СМИ в качестве уполномоченного по правам человека. Формальный повод — итог работы за три квартала текущего года, но в итоге разговор свелся к итогам работы за 10 лет.

В качестве успеха Татьяна Марголина назвала победу над ксенофобией в печатных СМИ. При этом она отметила, что ее последователю еще предстоит бороться с этой проблемой в интернет-пространстве. Также она напомнила про свой вклад в закрытии вытрезвителей в Пермском крае. Напомним, поводом к этому стали пытки мужчины, которые привели к его смерти. При этом омбудсмен отметила, что в крае продолжают нарушаться права на проведение митингов и собраний.

«Главное наше назначение — это слышать людей, быть посредниками. Чтобы проблемы доводились до тех, кто принимает решения. Права людей неприкосновенны. Ограниченность финансовых средств, изменившаяся политическая ситуация — все это не является причинами для ограничения или нарушения прав человека», — такие наставления Татьяна Марголина дала своему последователю. Исключение она сделала только для социальных прав — они могут быть нарушены при ограниченном бюджете, но при условии информировании населения и договора с ним. «А личные политические права безусловно должны соблюдаться», — заметила омбудсмен.

Татьяна Марголина также рассказала журналистам о своих недоработках. «Мне очень стыдно, что в Березниках в локомотивном депо уволены машинисты — молодые профессионалы. И они нигде не могут добиться справедливости в их конфликте с начальником локомотивного депо. Если добавить к этому, что там еще было и оскорбление по национальному признаку, и они тоже ничего не могут добиться… Мы столкнулись с таким фактом. С юридической точки зрения — везде тупики и барьеры», — рассказала омбудсмен. Также она отметила нарушения прав со стороны правоохранительных органов. «Например, дела, связанные с гибелью родных людей — переписываются протоколы, жертва становится преступником. Это тоже есть», — добавила Татьяна Марголина.

Омбудсмен добавила, что после своей отставки продолжит активно заниматься научной и преподавательской деятельностью. На данный момент она является профессором двух вузов.