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28 октября 2017
17:03  28 октября 2017 0

Розенбаум перепел хит Бузовой и «Вите надо выйти». ВИДЕО

Барду удалось дать хитам новую жизньФото: скриншот видео

Культовый российский бард и композитор Александр Розенбаум исполнил каверы на популярные молодежные песни в гостях на шоу Ивана Урганта.

Суть эксперимента заключалась в том, что артисту дали лишь текст песен, а мелодию он сочинял на ходу, исполняя их на гитаре. Сперва Розенбауму дали перепеть Ольгу Бузову («Мало половин»), после он сочинил новую музыку к песне Егора Крида и MOLLY «Если ты меня не любишь», а в финале видео сорвал аплодисменты, сделав ремейк на хит Estradarada «Вите надо выйти».

В свою очередь Иван Ургант сделал каверы на песню MONATIK «Кружит» и трек рэпера PHARAOH «Дико, например».

Видео: YouTube «Вечерний Ургант»

Ольга Бузова и другие артисты, песни которых перепели в «Вечернем Урганте», пока никак не отреагировали на видео.

Юрий Викторов
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