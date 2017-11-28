01:02 28 ноября 2017 0

Во время полета состояние мужчины резко ухудшилось Фото: Pixabay

Госдепартамент Соединенных Штатов проверяет информацию о смерти американца на борту самолета, выполнявшего рейс из Нью-Йорка в Москву.

«Мы проверяем эту информацию. Мы готовы предоставить американским гражданам соответствующую консульскую поддержку», — приводит RT слова официального представителя внешнеполитического ведомства США, который также добавил, что пока никакой дополнительной информации о смерти нет.

Ранее, напомним, СМИ со ссылкой на источник сообщили о том, что гражданин США в возрасте около 30 лет умер во время полета. Мужчина, как пишет Gazeta.Ru, почувствовал себя плохо, его состояние резко ухудшилось буквально за несколько минут, после чего он скончался.

Дополнено: По словам источника в правоохранительных органов «Ленты.ру», американцу было 27 лет. Он почувствовал себя плохо примерно через пять часов после вылета, а через несколько минут он скончался. После посадки самолета гражданин США был доставлен в медпункт аэропорта Шереметьево, где медики констатировали наступившую ранее смерть. По предварительным данным, причиной стала острая сердечная недостаточность.