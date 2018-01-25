Трамп признал вмешательство РФ в выборы в США и согласился дать показания под присягой

04:37 25 января 2018 0

Дональд Трамп готов дать показания по делу о вмешательстве РФ в выборы президента США Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия вмешивалась в выборы американского президента в 2016 году, но сам он к этому не причастен. Об этом в среду, 24 декабря, журналистам рассказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президента обвиняют в том, что ему помогли победить на выборах, но это просто неправда. Он выиграл потому, что был лучшим кандидатом, усерднее работал, потому что говорил о том, что на самом деле заботило Америку, и американцы проголосовали за него. <…> Эти клеветнические измышления [о сговоре] стали распространяться с целью признать его нелегитимным президентом», — приводит ТАСС слова Сандерс.

Трамп, по ее словам, полагает, что вмешательство России в выборы имело место быть, но он в этом не участвовал: «Заявлять о том, что что-то происходит — это одно, а оказывать содействие тому, что происходит, — совсем другое, и не надо их смешивать. Некоторые пытаются именно это сделать. Он очень ясно дал понять, что ни он, ни кто-либо из его избирательного штаба к этому не имеют никакого отношения».

Сам Дональд Трамп заявил агентству Bloomberg, что готов дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру, который занимается расследованием дела о российском вмешательство в выборную кампанию США. Более того, американский лидер «с нетерпением ожидает» этой встречи и готов вести беседу под присягой.

Американская сторона неоднократно обвиняла РФ во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Россия, как и республиканцы, опровергала обвинения. Показания по этому делу, как напоминает RT, недавно дал генпрокурор США Джефф Сешнс и экс-советник Трампа Стивен Бэннон.