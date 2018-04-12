Названы самые доходные профессии в России

09:17 12 апреля 2018 5

Самые высокие зарплаты у программистов и внутренних аудиторов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Профессии программиста, системного администратора, внутреннего аудитора и менеджера по развитию бизнеса являются самыми высокооплачиваемыми в России. Об этом говорится в исследовании, проведенном рекрутинговым порталом HeadHunter.

Выяснилось, что в среднем московские программисты получают около 110 тысяч рублей в месяц, чуть меньше (80-100 тысяч) в Петербурге, в регионах их зарплаты варьируются от 60 до 70 тысяч. Менеджеры по развитию бизнеса в двух главных городах России также получают чуть больше (70-80 тысяч) чем их коллеги в регионах. Там ежемесячный доход представителей данной профессии не превышает 60 тысяч, сообщает РИА «Новости».

Интересно, что доходы системных администраторов и внутренних аудиторов сопоставимы с зарплатами программистов, но только в Москве. В регионах их труд оценивается в 40-50 тысяч рублей. Среди самых высокооплачиваемых профессий в первом квартале 2018 года оказались агенты по недвижимости, инженеры на производстве, маркетологи, экономисты и юристы. В Москве и Петербурге их зарплата варьируются от 60 до 70 тысяч рублей, а в регионах от 40 до 50.

Самыми низкооплачиваемыми профессиями стали уборщики, официанты, рабочие на кухне, грузчики, кладовщики и продавцы. Вне зависимости от региона их зарплаты не превышают 40 тысяч рублей в месяц.