Сослуживцы говорят, что у Мазаева еще вся карьера была впереди Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сразу несколько высокопоставленных сотрудников свердловского полицейского главка подали заявления об увольнении. Об этом «URA.RU» сообщили источники в правоохранительных органах. В частности, известно, что рапорты написали заместители начальника Главного следственного управления Алексей Полупанов и Павел Пестов (оба полковники юстиции), а также начальник службы уголовного розыска, полковник полиции Александр Мазаев.

Александр Мазаев во время интервью «URA.RU» Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Он подал рапорт, но пока еще работает, так как рассматривается бумага долго, до месяца, плюс потом еще надо будет отрабатывать», — пояснил агентству источник.

По его данным, Пестов и Полупанов давно уже собирались на пенсию, а вот увольнение Мазаева выглядит странным: 39-летний полковник семь лет возглавлял уголовный розыск, при нем были раскрыт целой ряд резонансных преступлений (в том числе, многолетние «глухари»), про свердловский уголовный розыск к 100-летию этой службы в России была издана книга «Истории уральских сыщиков».

По мнению коллег, несмотря на достижение пенсионного возраста, вся карьера у «главного уральского сыщика» была еще впереди. В том, что за увольнением Мазаева стоит какая-то история, уверен и другой источник в силовом ведомстве: по его словам, около месяца назад из регионального полицейского главка уволился начальник «убойного отдела» УГРО Евгений Химич. По данным «URA.RU», Химичу предложили работу в структурах УГМК («Уральской горно-металлургической компании»).

Ранее «URA.RU» сообщало, что начальника уральского отдела Интерпола Андрея Черникова резко понизили в должности — отправили руководить полицией города Первоуральска. Причины этого кадрового решения также остались неизвестны (версия, заявляемая Черниковым в кругах сослуживцев, — «заменяю коллегу на период отпуска»).

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых от комментария по этим увольнениям пока воздержался.